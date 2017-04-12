"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 NİSAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Kılıçdaroğlu: Karar verdim; girmeyeceğim, girmeyeceğim, girmeyeceğim

12 Nisan 2017, Çarşamba 14:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Küçükyalı Kültür Merkezi'nde, geri dönüşüm işçileri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, "18 madde ile ilgili tartışma bizim dışımızda pek dile getirilmiyor. Başka konular tartışılıyor. Amaç gündemi saptırmak, sizin elinizden alınacak hakları, size duyurmamak. Bunun yolunu yöntemini arıyorlar. Ama söz verdim, karar verdim, ayın 16'sına kadar hiçbir kısır tartışmanın içine girmeyeceğim, girmeyeceğim, girmeyeceğim, bu milletin hakkının savunacağım. İstanbul'da da 'hayır' var. Son yapılan çalışmalar şunu gösteriyor; İstanbul'da en az yüzde 53 'hayır' var, İstanbulluya hayırlı olsun, en az yüzde 53. Korkuyorlar, baskı kuruyorlar. Diyorlar ki 'yeni bir devlet kuracağız biz, onun için sandığa gidiyoruz, yeni bir devlet kurmak için sandığa gidiyoruz'. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ne istiyorsunuz Allah aşkına? Ne istiyorsunuz?" dedi.

Kılıçdaroğlu yanı sıra programa, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat, Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Kurucusu Ali Mengirlioğlu katıldı. 

"AYIN 16'SINA KADAR HİÇBİR KISIR TARTIŞMANIN İÇİNE GİRMEYECEĞİM, GİRMEYECEĞİM, GİRMEYECEĞİM"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bakın anayasa görüşmeleri, tartışmaları yapılıyor. 18 madde ile ilgili tartışma bizim dışımızda pek dile getirilmiyor. Başka konular tartışılıyor. Amaç gündemi saptırmak, sizin elinizden alınacak hakları, size duyurmamak. Bunun yolunu yöntemini arıyorlar. Ama söz verdim, karar verdim, ayın 16'sına kadar hiçbir kısır tartışmanın içine girmeyeceğim, girmeyeceğim, girmeyeceğim... Bu milletin hakkının savunacağım" dedi.

"TARİHİMİZİ NİYE REDDEDİYORUZ? REJİMİMİZİ NİYE DEĞİŞTİRİYORUZ?"

Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ki 'yeni bir devlet kuracağız biz, onun için sandığa gidiyoruz, yeni bir devlet kurmak için sandığa gidiyoruz'. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ne istiyorsunuz Allah aşkına? Ne istiyorsunuz? Tarihimiz var, kültürümüz var, birikimimiz var, cumhuriyeti nasıl kurduğumuz var, el ele kol kola, yürek yüreğe mücadele ettik, devletimizi kurduk. Eksiğimiz olabilir, oturur düzeltiriz, yanlışımız olabilir oturur düzeltiriz. Tarihimizi niye reddediyoruz? Rejimimizi niye değiştiriyoruz?" şeklinde konuştu.

"SİZİN 'HAYIR' SÖYLEMEYE HERKESTEN FAZLA HAKKINIZ VAR"

Kemal Kılıçdaroğlu, salonda bulunan geri dönüşüm işçilerine seslenerek, “Sizin 'hayır' söylemeye herkesten fazla hakkınız var. Emin olun bunu inanarak söylüyorum. En çok ezilenler sizlersiniz. Hak talebinde bulunulduğu zaman kapılar yüzlerinize kapatılanlar sizlersiniz. Görmezlikten gelinenler sizlersiniz. 'Adalet istiyorum' dediğiniz zaman sesi duyulmayanlar sizlersiniz. Onun için sizin herkesten fazla 'hayır' demeye hakkınız var. 'hayırda alın teri var' diyor arkadaşım' dedi. 

"İSTANBUL'DA EN AZ YÜZDE 53 'HAYIR' VAR, İSTANBULLUYA HAYIRLI OLSUN" 

Kılıçdaroğlu, "İstanbul'da da 'hayır' var. Son yapılan çalışmalar şunu gösteriyor; İstanbul'da en az yüzde 53 'hayır' var, İstanbulluya hayırlı olsun, en az yüzde 53. Korkuyorlar, baskı kuruyorlar. İstedikleri kadar baskı kursunlar, istedikleri kadar eziyet etsinler, istedikleri kadar para harcasınlar, istedikleri kadar yeri göğü 'evet' ile donatsınlar. Bu milletin bir onuru vardır, bu millet bu devleti sokakta bulmadı. Birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni bir kişiye teslim etmek istemiyoruz. Bu devletin parlamentosu olmalı. Bunun bir parti ile ilgisi yoktur, bunun bir kişi ile de ilgilisi yoktur. Bu tamamen demokrasiyle ilgilidir. Demokraside sözümüz geçer, derdimizi anlatırız, hakkı, hukuku, adaleti ararız. Eğer hak, hukuk, adalet olmazsa bunların hiçbirisi olmaz" diye konuştu.

DHA

Etiketler: kılıçdaroğlu, referandum
Okunma Sayısı: 2903
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    44. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En büyük endişemiz adalet

    Nur’un tutukluluğu Index on Censorship’te

    Keyfî yasaklara suç duyurusu

    Demokrat Parti Ümraniye’de ‘Hayır’ı anlattı

    Çözüm için daha ne kadar acı çekilmesi gerekiyor?

    Dikilen ağaçlar susuzluktan kurudu

    Trump: Suriye'deki vahşi iç savaşı sona erdirmenin zamanı geldi

    Rusya'dan şaşırtmayan veto

    Lavrov: Suriye için ABD ile işbirliğine devam edeceğiz

    Dink soruşturmasında flaş tutuklamalar

    Rusya: Türkiye kendi işine turizme, sebzelere baksın

    Meral Akşener: Ömür boyu yargılanamayacağı bir zırh var

    ''Evet’ten yana olmak İslâm’ın icabıdır, imanın icabıdır, karşı olanlara bak''

    'Başkanlığı 3-5 sene uygularız, baktık olmuyor değiştiririz'

    Diyarbakır saldırısını PKK üstlendi

    Bu çocuklar suçlu değil, kurban

    Kılıçdaroğlu: Karar verdim; girmeyeceğim, girmeyeceğim, girmeyeceğim

    Macaristan'dan sevindiren haber

    Oda TV davasında karar açıklandı

    Diyarbakır Valiliği'nden terör saldırısına ilişkin flaş açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek başına OHAL yetkisi
    Genel

    Nur’un tutukluluğu Index on Censorship’te
    Genel

    Keyfî yasaklara suç duyurusu
    Mağdur Kürsüsü

    “Görüntülü konuşma”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bediüzzaman’a göre 31 Mart
    Caner KUTLU

    Öğretmeni yenen “talebe!” - 1
    Genel

    En büyük endişemiz adalet
    Genel

    En büyük eksik adalet
    Ali FERŞADOĞLU

    Zan, su-i zan ve adalet
    Ahmet BATTAL

    Bilgi toplumunda hukuk

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.