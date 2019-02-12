Kılıçdaroğlu: Kartal'daki binayı kaçak yaptıran şu anda Erzurum Belediye Başkanı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 kişinin öldüğü Kartal'da çöken binayla ilgili, "O binayı kaçak yaptıran, kaçak kat çıkaran kişi şu anda Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Herkes bu gerçeği bilsin" ifadelerini kullandı.

Partisinin TBMM grup toplansında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "82 milyonun hakkı ve hukuku için, adalet için yürüdüm. Eğer bir haksızlık karşısında susarsanız dilsiz şeytan olursunuz. Bizim inancımızda, ahlakımızda dilsiz şeytan olmak yoktur. Dilsiz şeytan asla olmayacağız" dedi.

Kartal'da geçen hafta çöken 8 katlı bina hakkında çok şey bildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"İsteriz ki ülkemizde acı bir olay yaşanmasın ama Kartal'da bir bina çöktü ve 21 vatandaşımız hayatını kaybetti. O bina ile ilgili çok şey biliyordum. Ama enkazın altında insanlar varken onu politik bir sürecin parçası haline getirmekten kaçındık. ​İmar affı çıkarıyorlar. İmar affını sağlam binalara çıkar. Neden çürük binaları imar affı kapsamına alıyorsun? Bir de iftira atıyorlar ki Kartal Belediye Başkanımız olay yerine gitmemiş. Hayır Kartal Belediye Başkanımız Altınok Öz başından beri oradaydı. O binayı kaçak yaptıran, kaçak kat çıkaran kişi şu anda Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Herkes bu gerçeği bilsin."

'İSTANBUL'U TESCİLLİ TABUT HALİNE GETİRDİLER'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Mazlumun, fakirin, fukaranın hakkını aramak zorundayız. Bunu yaptığımız zaman Türkiye'ye barış gelir, huzur gelir, bereket gelir. Deprem olsa kim bilir kaç bina daha yıkılacak. 99 depreminin üstünden 20 yıl geçti. 20 yılda İstanbul'da ne yapıldı, hangi önlemler alındı? İstanbul'u tescilli tabut haline getirdiler."

'ADAYLIKLARIN BELİRLENME SÜRECİNDE ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI'

"Adaylıkların belirlenme sürecinde önemli bir adım atıldı. İstanbul, Adana, Antalya ve Bursa'da ilçe belediye başkanlıkları il adayı oldular. Bunlar ilçe belediyesinden büyük belediye başkan adayı olanlar, yeni bir gelenek başlatıyoruz. Başarılarını bütün beldeye, büyükşehire yaymak istiyorlar. İlçede kazandığımız başarıyı büyükşehir bağlamında da hayata geçireceğiz, diyorlar.

Aziz Kocaoğlu büyükşehir belediye başkanlığını büyük bir başarıyla yapmıştır ve bir bayrak devrini kısa sürede gerçekleştirecektir. Tunç Soyer de önümüzdeki süreçte Aziz Bey'in bıraktığı başarıları kararlılıkla sürdürecektir. Bir başka arkadaşımız Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir'i Eskişehir yapan. Bir beton Bursa'yı, bir de yemyeşil Eskişehir'i düşünün. Ankara'dan Eskişehir'e gezmeye giderler.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmadığını yaptı; 11 İlçeye 11 okul yaptı. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.

Oy versin vermesin, vatandaşı baştacı edeceğiz. Oy vermeyen vatandaşa da hizmet götüreceğiz."