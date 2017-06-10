Kılıçdaroğlu: Kavgasız, huzur dolu bir Türkiye istiyoruz

​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bakırköy'de Pazarcılar Odası esnafının düzenlediği iftarda konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Hepimiz bir arada kardeşçe yaşamalıyız. Dertlerimizi rahatlıkla dile getirmeliyiz. Kavgasız bir Türkiye huzur dolu bir Türkiye istiyoruz. Bu da hepimizin barış içinde yaşadığı bir Türkiye demektir. Memuru, esnafı, sanayicimiz de rahat edecektir. Huzurlu bir Türkiye hepimizin ortak arzusudur" dedi.

İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün pazarcı esnafının sorunlarına değinerek Bakırköy Cumartesi Pazar alanın üstünün kapatılması talebinde bulundu. Mesut Şengün konuşmasına şöyle devam etti: "Her kesimine hitap eden geleneksel semt pazarlarının yaşatılması farklı ve otantik görüntülerinin korunması hem ekonomik hem de toplumsal açıdan önem arz ediyor. Dünyadaki örneklerine rağmen İstanbul'da semt pazarlarına ayrılan alanlar daha sonra imar planlarında tadilatlar yapılarak konut ve iş yerlerine dönüştürülmüş, pazar alanları geçmiş belediye yönetimleri tarafından rant amaçlı talan edilmiştir. Yeniden yapılanma sürecinde de semt pazarlarımız kendi kimliğinden uzaklaştırılıp mağaza ve market kavramlarına uydurularak sözde modernleşme adı altında yok edilmeye çalışılmaktadır. Yerel yönetimlerin görevi pazar kültürünü tamamen yok eden projeler yapmak değildir. Vatandaşın rahat alışveriş edeceğiz esnafın rahat satış yapabileceği alanlar yaratmaktır. AVM görünümlü semt pazarları yerine pazar kültürünü ve geleneksel semt pazarlarını yaşatan her türlü çözümü içinde barındıran sosyal projeler yapılmalıdır.

BAZI KİŞİ VE KURUMLAR BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NİN TAPULU MALI OLAN PAZAR ALANIMIZ GÖZ DİKMİŞLERDİR

İstanbul'da son zamanlarda otopark projelerinin içine zemin altı ve iki katlı pazar alanları yapılmaktadır. Tek girişi ve çıkışı olan bu kapalı alanlar, gerek esnafın gerekse vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. Dar ve orta gelirli vatandaşların uğrak yeri olan pazar yerlerimizin korunması modern bir hale getirilmesi için belediyelerimize büyük görevler düşmektedir. Bakırköy Cumartesi Pazarı 22 yıldır aynı yerinde açılmakta halkımıza hizmet etmekte. Bakırköy Cumartesi Pazarımızın üst kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlak edilerek toplu taşıma araçlarının aktarma merkezi haline dönüştürüldüğünden pazarın kurulduğu alan yeri ve konumu itibariyle çok değer kazanmıştır. Bazı kişi ve kurumlar pazar arsasının değer kazanması nedeniyle Bakırköy Belediyesi'nin tapulu malı olan pazarımızın bulunduğu alana göz dikmişlerdir. Pazar alanımızı korumak için pazarımızın üstünün kapanması zorunlu hale gelmiştir. Sayın Genel Başkanım İftar sofrasında herhangi bir talepte bulunmamız belki hoş olmayabilir. Fakat esnafımız çoluk çocuğunu rızkını kazanmak için karda kışta yağmurda, güneşin altında büyük zorluklara çalışmaktadır. Pazarın üstünün kapanması esnafımızı ve müşterilerimizi olumsuz hava koşullarından bir nebze de olsa koruyacaktır. Alışverişte konfor sağlayacaktır. Emeğe ve alın teri ile geçimini sağlayan esnafımız adına sayın Genel Başkanımızın huzurunda belediye başkanımızdan Bakırköy Cumartesi Pazarı'nın üstünü kapatılacağı sözünün verilmesini talep ediyoruz."

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI PAZARCI ESNAFINA SÖZ VERDİ

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün'ün Pazar yerine ilişkin talebini değerlendirerek, "Sizin huzurunuzda söz veriyorum. En kısa zamanda pazarcılar odamız ile yapacağımız çalışma ile birlikte burada pazarcı esnafını kışın soğuğundan, yazın sıcağından koruyan üstünü kapatarak İstanbul'un Türkiye'nin en modern pazarını yapmanın sözünü veriyoruz. Pazarcı esnafından, Esnaf ve Sanatkârlar Odası başkanında bir söz istiyorum; artık CHP'yi iktidar getirmesini bekliyoruz onlardan" diye konuştu.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün'nün Bakırköy Cumartesi Pazar alanın üstünün kapatılması talebine de olumlu baktığını belirterek, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun bu konuda verdiği sözü yerine getirip getirmeyeceğinin takipçisi olacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu, iftar öncesinde Bakırköy Pazar alanını dolaşarak esnafla sohbet etti.