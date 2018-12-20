Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş ile çok önceden görüşüyorduk

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da gazetecilerle ilgili bir araya geldiği toplantıda yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP, İstanbul için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara için partinin 2014 seçimlerindeki adayı Mansur Yavaş'ı belediye başkanlığına aday gösterdi.

Habertürk'ün haberine göre Kılıçdaroğlu, AKP'nin İstanbul belediye başkanlığı için aday göstermesi beklenen Binali Yıldırım'a atıfta bulunarak, "Binali Bey vazgeçerse hiç şaşırmayın" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmanın satırbaşları şu şekilde:

"Binali Bey vazgeçerse hiç şaşırmayın. Ekrem Bey'in yükselişi karşısında Binali Bey herhalde karşısına çıkıp yenilmek istemez.

Ankara, İstanbul, Adana, Mersin bizim için önemli. Buralarda adayların çalışmaya erken başlaması gerekiyordu. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, doğrudan doğruya ilçe başkanlığından süzülüp gelen bir adayımız. Yerel yönetimlerdeki başarısıyla belki geniş kitleler için sürpriz oldu ama benim için sürpriz olmadı. Kendisini başarılı buluyordum. Beylikdüzü'nde güzel çalışmalar yaptı.

Mansur Yavaş'ın üyeliği konusunda bir sorun yoktu zaten. Daha önce ayrılması yeniden üye olmaması anlamına gelmez. Üye oldu. Mansur Bey'le seçim öncesi yaptığımız bir görüşme değil. Mansur Bey'le ben çok önceden de görüşüyordum. ilişkileri attık, sıfırdan başladık gibi bir şey yok.

Adaylar kafamda vardı ama onlara siz adaysınız demedim hiçbir zaman. O süreçte başarılarını, çalışmalarını görmem lazımdı."