"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş ile çok önceden görüşüyorduk

20 Aralık 2018, Perşembe 14:00
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da gazetecilerle ilgili bir araya geldiği toplantıda yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP, İstanbul için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara için partinin 2014 seçimlerindeki adayı Mansur Yavaş'ı belediye başkanlığına aday gösterdi.

Habertürk'ün haberine göre Kılıçdaroğlu, AKP'nin İstanbul belediye başkanlığı için aday göstermesi beklenen Binali Yıldırım'a atıfta bulunarak, "Binali Bey vazgeçerse hiç şaşırmayın" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmanın satırbaşları şu şekilde:

"Binali Bey vazgeçerse hiç şaşırmayın. Ekrem Bey'in yükselişi karşısında Binali Bey herhalde karşısına çıkıp yenilmek istemez.

Ankara, İstanbul, Adana, Mersin bizim için önemli. Buralarda adayların çalışmaya erken başlaması gerekiyordu. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, doğrudan doğruya ilçe başkanlığından süzülüp gelen bir adayımız. Yerel yönetimlerdeki başarısıyla belki geniş kitleler için sürpriz oldu ama benim için sürpriz olmadı. Kendisini başarılı buluyordum. Beylikdüzü'nde güzel çalışmalar yaptı.

Mansur Yavaş'ın üyeliği konusunda bir sorun yoktu zaten. Daha önce ayrılması yeniden üye olmaması anlamına gelmez. Üye oldu. Mansur Bey'le seçim öncesi yaptığımız bir görüşme değil. Mansur Bey'le ben çok önceden de görüşüyordum. ilişkileri attık, sıfırdan başladık gibi bir şey yok.

Adaylar kafamda vardı ama onlara siz adaysınız demedim hiçbir zaman. O süreçte başarılarını, çalışmalarını görmem lazımdı."

Etiketler: Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım
Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TÜİK asgari geçim tutarını açıkladı

    Başkan Trump: Suriye'den çekilmemiz sürpriz değildi, eve dönme vakti

    İki liderden birlik ve beraberlik mesajları: Türkiye ve İran'ın birlikte atabileceği çok adım var

    Bakan Kurum: Hedefimiz yılda 300 bin konutu dönüştürmek

    "İran istihbaratının İsrail yönetiminde güçlü nüfuzu var"

    İTO Başkanı Avdagiç: AB çıpası, ekonomik olarak bizi ferahlatacaktır

    Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş ile çok önceden görüşüyorduk

    Putin'den ABD’nin Suriye’den çekilme kararına yönelik ilk açıklama: Henüz bir emare görmedik

    Fransa Suriye'den çekilmeyi düşünmüyor

    ABD'nin Suriye'den çekeceği askeri varlığında son durum

    Milli Şair'imizin vefat ettiği daire müze oluyor

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani resmi törenle karşılandı

    Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen hapishanelerinde işkence ediyor

    ABD medyası ve siyasilerinden Suriye'den çekilme kararına tepki geldi

    Bakan Akar: Münbiç ve Fırat'ın doğusunda kazdıkları çukurlara gömülecekler

    Tedbir gecikirse kriz büyür

    Dünya, Risale-i Nur’u okuyor

    ‘Hayali arkadaş’ bir hastalık mı?

    Eğitimde sınıfta kaldık

    KHK’lılardan pasaport başvurusu

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Genel

    KHK’lılardan pasaport başvurusu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’tan 20 yıl sonra o suçlama yine vizyonda
    Genel

    Cumhurbaşkanı danışmanına arkadaşlarından da tepki geldi
    Ahmet BATTAL

    Adaleti çok seven devlete ikaz - 2
    Genel

    Tedbir gecikirse kriz büyür
    Süleyman KÖSMENE

    Hezeyancı hezeyanlarına doymuyor
    Genel

    Hayırsız evlat satar satar yer
    Genel

    Avrasya’da döviz ısrarı
    M. Latif SALİHOĞLU

    İmam Şâfiî’den mesajlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.