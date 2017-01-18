Kılıçdaroğlu, Meclis'te Bahçeli ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de bugün 2. turu başlayacak anayasa değişikliği görüşmeleriyle ilgili olarak bugün saat 12.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüştü.

Görüşme az önce sonra erdi. Kılıçdaroğlu görüşme sonrası "MHP Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisidir. Benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Sayın başkanı ziyaret ettim. Lütfedip kabul ettiler. Anayasa değişikliği ile ilgili kaygılarımı paylaştım. Kendisine çok teşekkür ederim" diye konuştu. Devlet Bahçeli ise, “Sayın genel başkan gerekeni söyledi” demekle yetindi.

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