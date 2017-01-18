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18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Kılıçdaroğlu, Meclis'te Bahçeli ile görüştü

18 Ocak 2017, Çarşamba 13:12
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de bugün 2. turu başlayacak anayasa değişikliği görüşmeleriyle ilgili olarak bugün saat 12.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüştü.

Görüşme az önce sonra erdi.

Kılıçdaroğlu görüşme sonrası "MHP Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisidir. Benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Sayın başkanı ziyaret ettim. Lütfedip kabul ettiler. Anayasa değişikliği ile ilgili kaygılarımı paylaştım. Kendisine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Devlet Bahçeli ise, “Sayın genel başkan gerekeni söyledi” demekle yetindi.

Etiketler: bahçeli, kılıçdaroğlu
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  • vefa umurca

    18.01.2017 14:42:59

    sayın bahçeli, madem miiletin iradesi diyebiliyorsunuz o zaman ohal kaldırılmadan anayasa oylaması yapılamıyacağınıda söyler ve chp nin de yardımıyla meclisten geçire bilirsiniz hatta anayasa maddesi olarak ekletin 400 vekille direk kabul edilsin. akp desteklemek zorunda kalacaktır, yoksa samimiyeti sorgulanacaktır. ahhh, İŞTE MECLİSTE GERÇEK BİR DEMOKRAT PARTİ OLMAMASI NE KÖTÜ??? EY MİLLET GÖRÜN.

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