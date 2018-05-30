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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Kılıçdaroğlu: Medya çalışanlarının kesinlikle sendikalı olması lazım

30 Mayıs 2018, Çarşamba 19:50
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Gazeteciler Cemiyetini (GGC) ziyaretinde medyanın yasama, yürütme ve yargından sonra dördüncü güç olduğuna dikkati çekerek, bazı eksikliklerin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Yerel medyanın desteklenmesinin önemine değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Medyanın bağımsızlığı ve özgürlüğü açısından yapılması gerekenler var. Bunlardan birincisi, özellikle yerel medyanın desteklenmesi gerekiyor. Basın İlan Kurumunun bu bağlamda yeniden yapılandırılması gerekiyor. Basın İlan Kurulumunda yerel medya temsilcilerinin de olması gerekiyor. Basın İlan Kurulumunun vereceği ilan kurumlarının da mutlaka ekonominin günlük koşullarına uygun hale getirilmesi gerekir.'' dedi.

Basın İlan Kurumunda uzun süredir fiyatların sabit kalmasının yerel medyada büyük sorunlar oluşturduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıca ''Medya çalışanlarının kesinlikle sendikalı olması lazım çünkü medya çalışanı aynı zamanda medya patronuna karşı da bağımsız olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önemli kurumlarından TRT'nin seçim propagandası konusunda muhalefete yeterli zaman vermediğini iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu, eleştirilerde bulundu.

"Suriyeliler ülkelerine dönmeli"

Kılıçdaroğlu, Suriye'de savaş ortamının azaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri lazım. Onlar için 30 milyar dolar harcandı. Helali hoş olsun. Bu ülkenin zengini, fakiri herkes bir şekilde katkı verdi. Kendi ülkelerine dönmeleri lazım. Biz Ortadoğu'yu barış iklimine dönüştürmek istiyoruz. Bununla ilgili Ortadoğu Barış ve İş birliği Teşkilatı kuracağız. Bu teşkilatın kurucuları Türkiye, İran, Irak ve Suriye'den oluşacak. Egemen güçlerin çatıştıran, barıştıran politikalarından bağımsız olarak 4 ülke kendileri oturup sorunlarını çözecekler. Ben bu 4 ülkenin sorunlarını çözebilecek kapasiteye sahip olduklarına inanıyorum."

GGC Başkanı İbrahim Ay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kılıçdaroğlu'na bakırdan süs eşyası armağan etti.

AA

Etiketler: kılıçdaroğlu, seçim
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