Kılıçdaroğlu Meral Alşener ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, pazartesi günü bir görüşme gerçekleştirecek.

​CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazartesi günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya gelecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerinden sonra, parlamenter sisteme geçişin yol haritasını belirlemek için, Millet İttifakı'nda yer alan partilere toplantı çağrısı yapmıştı. Çağrının ardından ilk toplantı Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşecek. Görüşmenin, 4 Haziran Pazartesi günü, saat 11.30'da yapılacağı belirtildi.

Okunma Sayısı: 265

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.