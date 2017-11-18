Kılıçdaroğlu: NATO'daki skandal sıradan bir özürle geçiştirilemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NATO tatbikatında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mustafa Kemal'i hedef alan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada 'Kimsenin Türkiye yöneticilerine hakaret edemeyeceğini' belirtti.

Kılıçdaroğlu, NATO'ya "Tarihimize ve bugünümüze hakareti kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, 'skandal' olarak nitelediği olayın bir özür ile geçiştirilemeyeceğini de belirtti.

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