Kılıçdaroğlu’ndan Alman Büyükelçiye tepki: İşgal diyemezsiniz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu AB büyükelçileri ile bir araya geldi. CHP lideri Alman Büyükelçi’nin Afrin için ‘işgal’ sözcüğünü kullanmasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann’ın Afrin’de gerçekleşen Zeytin Dalı harekâtını “işgal” olarak değerlendirdiği, Kılıçdaroğlu’nun ise buna karşılık “Bu işgal değil terörle mücadeledir. Bunu tanımlamayı kabul etmiyoruz” öğrenildi.

Basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat süren toplantıda AB temsilcilerinin ittifak yasası, seçim güvenliği ve Afrin operasyonuna ilişkin sorular yönettiği öğrenildi. Toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.

Büyükelçiler Afrin konusundaki sorularını yöneltirken, Almanya Büyükelçisi Erdmann’ın TSK’nin Afrin operasyonunu “işgal” olarak değerlendirdiği öğrenildi. Erdmann’ın “işgal” demesine tepki hem toplantı sırasında hem de toplantının ardından Yılmaz’ın yaptığı basın toplansında geldi. Toplantıda Kılıçdaroğlu, “Bu işgal değil terörle mücadeledir. Bunu tanımlamayı kabul etmiyoruz” dedi.