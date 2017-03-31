Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan Yıldırım'ı kızdıracak açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmaları kapsamında Burdur'u ziyaret etti. Havayoluyla Isparta il sınırlarındaki Süleyman Demirel Havalimanı'na iniş yapan Kılıçdaroğlu, karayoluyla Burdur'a geçerken, yol üzerinde Askeriye Köyü'ne uğradı. Burada vatandaş ve esnafla sohbet eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ardından Burdur Sanayi Sitesi'nde esnafla kahvaltıda biraraya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Burdur'da yaptığı konuşmada, "Nerede çift başlılık var? Efendim Binali Bey ayrı Sayın Erdoğan ayrı telden çalarsa olmaz. Siz Binali Bey'in ayrı telden çalacağını düşünüyor musunuz? Adamı gerçekten güldürüyorlar. Ya 500 metreden öteden Sayın Erdoğan'ı görse önünde 80 düğme olsa, 8 saniyede hepsini ilikler" dedi.

HAYIRLI BİR İŞ YAPIN

Kahvaltıda sanayi esnafına seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği için 16 Nisan'da sandığa gidileceğini belirterek, “Sizden birinci isteğim görüşünüz, siyasi tercihiniz ne olursa olsun mutlaka sandığa gidin. Nedeni şu, bu anaya değişikliği hepimizi ilgilendiriyor. İster esnaf, ister çiftçi, ister sanayici, ister işçi, ister taşeron işçi, memur hepimizi ilgilendiriyor. O nedenle hepimizi ilgilendiriyorsa gideceğiz oyumuzu kullanacağız. Kendimize şunu soracağız, 'Bu anayasa değişikliği hangi derdimizi çözüyor. Sanayicinin, esnafın, işsizin derdini çözüyor mu? Türkiye'ye itibar kazandırıyor mu, demokrasimizi geliştiriyor mu?' Bunların hiçbirini yapmıyorsa, hiçbir derdimizi çözmüyorsa rahatlıkla, vicdan huzuru içinde gidin, hayırlı bir iş yapın ve 'hayır' oyu kullanın" diye konuştu.

NEDEN HAYIR DENİLMELİ

Neden hayır denilmesi gerektiği hususunda açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, “Siz cumhurbaşkanının taraflı mı, tarafsız mı olmasını istersiniz? Cumhurbaşkanı 80 milyonun mu, yoksa sadece kendisine oy verenlerin cumhurbaşkanı mı olsun? Bu tercihte bulunacaksınız. Cumhurbaşkanı tarafsız olursa 80 milyonu temsil eder. Cumhurbaşkanı tarafsız değil de partizan olursa parti mensuplarını temsil eder" dedi.

BU BİR DEMOKRASİ TERCİHİ

Değişiklik geçerse Başbakanlığın kaldırılacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "'Başbakanlığa bu memlekette ihtiyaç yok diyorsanız' gidecek 'evet' oyu kullanacaksınız. 'Olur mu Başbakanlık olmalı, bizim tarihimizde, cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana var. Başbakanlık aynı zamanda yürütmenin de başı' diyorsanız, gidecek o zaman 'hayır' oyu kullanacaksınız. Tercih bu kadar kolay. Akıl süzgecinden geçirmeniz lazım. Bunun partilerle, kişilere ilgisi yok. Bu bir demokrasi tercihidir."

DEMOKRASİ GEÇERLİ KURAL

Eğer bu anayasa değişikliği gerçekleşirse milletvekilinin çıkıp kürsüden vatandaşın derdini dile getiremeyeceğini anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, “Tercih sizin tercihiniz. Bunun partilerle ilgisi var mı, hayır. O nedenle bu ülkenin ülkücüsü, milliyetçisi, sosyal demokratı, liberali, mütedeyyin insanı hepimizi ilgilendiriyor. Demokrasi sadece benim için değil hepimiz için geçerli bir kural" dedi.

'KENDİ GELECEĞİMİZ İÇİN'

Esnafın yoğun ilgi gösterdiği toplantıda 18 maddelik anayasa paketine ilişkin eleştirilerini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, “Diyorsanız ki 'Bir kişiye yetki verelim, bir sabah kalksın istediği zaman meclisi feshetsin yeniden seçimlere gitsin. Bu doğrudur' gidecek 'evet' oyu kullanacaksınız. 'Ya böyle saçma şey olmaz, TBMM'yi, milletvekillerini biz seçtik Ankara'ya gönderdik. Süresi dolmadan bir kişi meclisi niye feshetsin, tekrar seçime götürsün, bu doğru değildir' diyorsanız, gideceksiniz 'hayır' oyu kullanacaksınız" diye konuştu. "'Bir kişiye yetki verelim, bir kişinin iradesi milli irade olsun' diyorsanız 'evet' oyu kullanacaksınız" diyen Kılıçdaroğlu, "'Bir kişinin iradesi milli irade olmaz, 80 milyonun iradesi bir kişiye emanet edilmez. Ortak akıl, düşünce vardır. Meclisi bunun için seçtik, 550 kişi ortak iradeyi temsil ediyor' diyorsanız 'hayır' oyu kullanacaksınız. İşin özü bu kadar basittir. Demokrasiyi birlikte savunacaksak, bu işin sağcısı solcusu yoktur, ülkücüsü- milliyetçisi yoktur, liberali mütedeyyini yoktur, 80 milyon oturacağız kendi geleceğimiz için karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

ANAYASA MAHKEMESİ SORUSU

'Anayasa Mahkemesi'ne neden gitmediniz' diye sorularla karşılaştıklarını dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir milletin kaderini bir mahkeme tayin edemez, bir milletin kaderini o ülkede yaşayan halk tayin eder. Siz tayin edeceksiniz. Demokrasiden yana mı tercihinizi kullanacaksınız, otoriter tek adam rejiminden yana mı tercihinizi kullanacaksınız? Bu kadar basit" dedi.

NEDEN EVET'İ ANLATAMIYORLAR

'Hayır' oyu kullanılması gerektiğini bütün bu ayrıntılarıyla anlattığını belirten Kılıçdaroğlu, “Ama onlar neden 'evet' oyu kullanılması gerektiğini bir türlü anlatamıyorlar. Ne diyorlar, 'Hayır oyu kullananlar teröristtir' diyorlar. Bu memlekette 'evet' veya 'hayır' oyu kullananlar bizim vatandaşımız. Demokrasinin gereği olarak 'evet' veya 'hayır' tercihinde bulunacak. Ne demek terörist? Söyledikleri efendim niye evet oyu kullanacağız, 'çift başlılığı ortadan kaldırmak' için. Ama son zamanlarda söylemiyorlar. Neden zaten devlette çift başlılık yok. Kaç tane cumhurbaşkanı var bir tane, kaç tane başbakan, vali, büyükelçi var" diye konuştu.

ADAMI GÜLDÜRÜYORLAR

'Bu çıkarsa Türkiye uçacak' şeklindeki söylemleri hatırlatan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “15 yıldır hükümetteler, istediği kanunu çıkarıyorlar, istediği kararı alıyorlar, bütün bakanlar kendilerinden. E Türkiye'yi uçurdunuz da biz çıkıp size engel mi olduk? Siz karar aldınız da herhangi biri çıkıp size engel mi oldu? Hiçbirisi olmadı. Aynı kadro, bütün yetkiyi bir adama verecekler e diyorlar ki çift başlılığı engelleyeceğiz, Türkiye'yi uçuracağız yok böyle bir şey. Efendim başbakan ayrı cumhurbaşkanı ayrı telden çalarsa. Ne zaman ayrı telden çaldılar. Bir araya gelirlerse oturur konuşurlar, sorunlara bakarlar, tartışılar kendi aralarında, doğru yolu bulurlar. Nerede çift başlılık var? Efendim Binali Bey ayrı Sayın Erdoğan ayrı telden çalarsa olmaz. Siz Binali Bey'in ayrı telden çalacağını düşünüyor musunuz? Adamı gerçekten güldürüyorlar. Ya 500 metreden öteden Sayın Erdoğan'ı görse önünde 80 düğme olsa 8 saniyede hepsini ilikler. Öyle ayrı telden çalma falan yok. Millete doğruları söylemek lazım."

Kılıçdaroğlu, sanayi esnafıyla buluştuktan sonra 'Hayır' otobüsüyle konvoy eşliğinde Burdur şehir merkezine hareket etti. Yolda vatandaşları selamlayan Kılıçdaroğlu'nu, Cumhuriyet Meydanı'nda partililer ellerinde meşaleler, konfeti, Türk bayrakları ve 'hayır' bayraklarıyla karşıladı. Otobüsten inip kendisini karşılayan partili ve vatandaşları selamlayan Kemal Kılıçdaroğlu, burada fotoğraf çektirdi, ardından da Burdur Belediyesi'ne ait sergi salonunda düzenlenen vatandaşla buluşma toplantısına katıldı.

EN AZ OY ALDIĞI BUCAK'TA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'un Bucak İlçesi'nde 'hayır' otobüsüyle şehir turu yaptı ve Bucaklıları selamladıktan sonra Beşler Plaza'da vatandaşla biraraya geldi. Yoğun ilginin olduğu toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, “Burdur'da en az oy Bucak'ta alıyoruz. 'Kılıçdaroğlu'nun Bucak'ta ne işi var' diye soranlar olabilir. Burada bulunmamın en önemli sebebi, her zaman ülkemin çıkarlarını üstün tutarım ve sözkonusu vatansa gerisi teferruattır. Bir araya geleceğiz. 16 Nisan'da sandığa gideceğiz ve kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Ya demokrasi diyeceğiz, ya tek adam rejimi diyeceğiz. Bunun herhangi bir siyasi partiyle alakası yok. Tercih demokrasiden yanaysa hayır, tek adam rejiminden yanaysa evet diyeceğiz. Hayır demenin de evet deminin de iyi düşünülerek değerlendirilmesi gereken bir konu olduğunu iyi düşünmek zorundayız" diye konuştu.