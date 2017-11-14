Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: SGK'yı ben değil, sen batırdın

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik olarak 'Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) batırdı' söylemlerine tepki gösterdi ve kurumun müdürü olduğu zamanda açığın 2 milyar 341 milyon lira olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, SGK'nın şimdiki açığının 21 milyar lirayı aştığını belirtirken "Sayın Erdoğan beni dinleyeceksin. Sen batırdın sen" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle: Bütün emeklilere sesleniyorum, ağlayacağınıza sandığa gittiğinizde oy vereceksiniz. Bana "Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı" diyorlardı. 3 sosyal güvenlik kurumunun benim emekli olduğum tarihte açığı 2 milyar 341 milyon liraydı. Şimdiki açığı 21 milyar lirayı aşıyor. Ben Erdoğan ve Binali Yıldırım'a soruyorum bu rakam doğru mudur, yanlış mıdır? Sosyal Güvenlik Kurumu'nu kim batırdı? Benim zamanımda kadın 34 erkek 43 yaşında emekli oluyordu. Sayın Erdoğan beni duyacaksın, beni dinleyeceksin. Sen batırdın sen.

Okunma Sayısı: 225

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.