Kılıçdaroğlu'ndan ''faiz lobisi'' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ile Ankara Minibüsçüler Odası’nı ziyaret etti.

Kendisinin de hayatının uzun bir döneminde minibüse bindiğini belirten Kılıçdaroğlu, Ankara'da, İstanbul'da yaşayan vatandaşların önemli bir parçası olan minibüsçülerin bir kamu hizmete yaptıklarını söyledi.

Engelli rampası bulunan araçların yapımının bir firmaya verilmesinin doğru olmadığını, rekabetin olması gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Eğer, minibüs esnafı bunu değiştirecekse, ilk alımında KDV'nin olmaması lazım. KDV kadar bu minibüsün fiyatının düşük olması lazım." dedi.

Odaya gelişinde bir minibüsçünün kendisine ceza makbuzları gösterdiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu kadar ağır cezanın doğru olmadığını, cezayla bir toplumun ıslah edilemeyeceğini ifade etti.

"Bir kararname çıkarır..."

Kılıçdaroğlu, "Dünya kadar parası olanların, devlete faizle borç vererek alın teri dökmeden gelir elde ettiğini" belirterek, Türkiye'nin 16 yılda yurt dışındaki bir grup faiz lobisine 151 milyar 35 milyon dolar faiz ödediğini bildirdi.

Bu faizin vatandaşlar tarafından ödendiğine, minibüsçülere kesilen cezaların da bundan kaynaklandığına değinin Kılıçdaroğlu, yurt içindeki faiz lobisine ise 16 yılda 687 milyar 124 milyon lira ödendiğini öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğer bir hükümet yakayı tefeciye kaptırmışsa, faturayı siz ödersiniz. Kimse kusura bakmasın. Artık toplum olarak uyanmanın, gerçekleri görmenin, birlikte hareket etmenin zamanıdır. Eğer bunu yapmazsak, bana hiçbir şey olmaz onu söyleyim, olan yine size olur. Yarın arabalarınızı da elinizin altından alırlar, arabayı da kullanamazsınız. Bir kararname çıkarır başkan, 'Bir kararnameyle bütün minibüs şoförlerinin arabalarına el koydum' diyebilir mi? Diyebilir. Engel var mı? Yok. Bitti. Bunun adı demokrasi mi? Demokrasi değil. Can ve mal güvenliğinin olmadığı yerde demokrasi olur mu? Olmaz. Can ve mal güvenliği olacak. Devlet dediğiniz kurumun temel görevi vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamaktır."

"Bu memlekette Türk Lirası nerede"

Hayatın her alanının, köprüden geçmenin, köprüde kesilen cezanın, garantinin, kira bedelinin dolarla olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de Türk Lirası geçerli değil mi? Yarın siz minibüs alacaksınız onu da dolara endeksleyecekler. O zaman bu memlekette Türk Lirası nerede? Hepimizin yeniden düşünmesi lazım." dedi.

Bunun faturasını çalışanların ödeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Gelir elde edenlerden daha fazla vergi alacaklar. Ödemiyor, geliri az. 'Yazın cezaları' diyecekler. Verecekler polisin eline makbuzu, 'Akşama kadar bu makbuzu bitir, sonra gel kardeşim, yoksa sen başarılı bir polis olmadın.' diyecekler. Biz, bunu biliyoruz. Polis ne yapsın? O da amirine hesap verecek." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, yeni bir çerçeve çizilmesi, birlikte hareket edilmesi, haktan, hukuktan, adaletten yana davranılması ve oyun bu yönde kullanılması durumunda Türkiye'nin cennet gibi olacağını dile getirerek, Türkiye'de her şeyin bulunduğunu ancak namuslu siyasetin eksik olduğunu belirtti.

Siyasetçinin halka hesap vermesi gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, toplumun kimliği, inancı, yaşam tarzı üzerinden ayrıştırıldığını öne sürdü.

"Siyaset bu mudur"

Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorununun olmadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şu görüşlere yer verdi:

"Türkiye düşündüğümüzden daha zengin bir ülkedir. 16 yılda 151 milyar dolar faiz ödüyorsa, 16 yılda 687 milyar lira faiz ödüyorsa bu ülke zengindir. O faizlerin memlekete yatırım olarak yapıldığını bir düşünün. Fabrika yapacak yer kalmazdı. Rantiyeye mi, alın terine ve üretime mi çalışacağız temel sorun bu. Önümüzde iki tane imkan var, 24 Haziran. 24 Haziran'da oturup karar vermeniz lazım. Elinizi vicdanınıza koyacaksınız ve düşünerek sandığa gideceksiniz. Başka bir şey istemiyorum. İlla gelin şu partiye oy verin demek istemiyorum. Ona da söylemiyorum. Elinizi vicdanınıza koyup sandığa öyle gidin. Yazıktır günahtır bu memlekete. Hangi hale geldik. Caddede selamlaşamaz hale geldik. Gerginliğe bakın, toplum neredeyse birbirine girecek. Siyaset bu mudur?"

"Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak"

CHP iktidarında en düşük emekli aylığının bin 500 lira olacağına işaret eden Kılıçdaroğlu, asgari ücretin net 2 bin 200 lira olması gerektiğinin altını çizdi.

Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Sen götürürsün bir avuç faiz lobisine 151 milyar dolar ödersin de kendi vatandaşına gelince para yok. Niye para yok? Hepimizin düşünme sorumluluğu var ve sandığa böyle gideceğiz. Sorunları çözeceğiz. Haziran'ın 25'inden sonra Allah izin verir parlamentoda çoğunluğu sağlar ve cumhurbaşkanlığına da eski bir öğretmen olan, güzel bir öğretmen olan Muharrem İnce'yi de oturtursak, Türkiye'yi gerçekten de bu bölgenin lideri haline getiririz. Buna yürekten inanıyorum."

Ortadoğu'da Müslümanın Müslümanı öldürdüğünü, silahların bir grubunu Rusya'nın, bir grubunu ise ABD'nin verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, ilk bir yıl içinde Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin katılımıyla Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatını kurarak, sorunları çözeceklerini iddia etti.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından minibüsçülerle basına kapalı toplantı yaptı.