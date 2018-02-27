Kılıçdaroğlu'ndan Gergerlioğlu açıklaması: Zulmün karşısında asla boyun eğmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasına, eski İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Genel Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, sosyal medya üzerinden 'terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapse mahkum edilmesini hatırlatarak başlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Gergerlioğlu, bir dönem Mazlum-Der Başkanlığı yaptı, doktorluk yaptı. İnsan haklarını savunduğu için güçlü ve önemli bir aktördü. Şiddeti övme suçundan 2.5 yıl hapse mahkum oldu. Ömer Gergerlioğlu bu ceza ile karşı karşıya olduğunda şu açıklamayı yapıyor: 'Umudumu yitirmeyeceğim, mücadeleme devam edeceğim.' Asla zulmün karşısında boyun eğmeyeceğiz."

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