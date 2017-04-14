"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Kılıçdaroğlu’ndan ‘gizli oylar’ dahil son referandum anketi

14 Nisan 2017, Cuma 22:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum öncesinde katıldığı son canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, referandum için yapılan bir anketi yüzde 53 'hayır' olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet kanadından son güne kadar anket sonucu paylaşılmamasına karşın, referanduma 2 gün kala ‘evet’ yoğunluklu yayınlanan anket sonuçlarına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Bundan 1 hafta önce hükümetin strateji uyguladığını, son hafta anket maniplasyonu yapacağını söylemiştim. Kararsız yurttaşları sandığa gitmemesine yönelik bir strateji kullanılıyor. Sandığa gidildiği sürece ‘hayır’ çıkacak. Demokratik bir ülke olmak istiyorsak sandığa gidip oy kullanmak çok önemli. Yapılan bir parti seçimi değil. Tek adamlık rejimi ile parlamenter demokratik rejim arasında bir seçim yapılacak. Referandumun ardından ‘bütün baskılara karşı halk demokrasiden yana tavrını koydu’ diyerek yeni süreci yaratacağız” dedi.

"Şu an yüzde 53"

CHP’nin elindeki araştırma verilerini de paylaşan Kılıçdaroğlu, “En son gelen tahmin ‘hayır’ oylarının yüzde 53 civarında olduğu. Bunun içerisinde gizli oy dediğimiz, ‘acaba hayır dersem başıma birşey gelir mi’ diye düşünen kitle de var. Sandığa gidiş ne kadar fazla olursa ‘evet’ ile ‘hayır’ arasındaki fark, ‘hayır’ lehine o kadar fazla olacak” diye konuştu.

"Sandıklar güvende"

Halkın sandık güvenliği konusunda endişe içinde olmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Ciddi bir kararlılık içerisindeyiz. Sandık görevlileri ve müşaitler belirlendi. Bütün arkadaşlara seslenmek isterim, birleştirme tutanakları alınmadan hiç kimse sandık başından ayrılmasın, herkes sandığa sahip çıksın. Kararlı olmak, demokratik standarları geliştirmek zorunda olan bir ülkeyiz. Bu ülkenin insanları 3. sınıf demokrasiye laik değil. Güçlü bir ülke olduğumuz demokratik standarlarımızdan belli olmalı” ifadelerini kullandı.

"Bahçeli yeni fark etti"

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe’nin açıklamaları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tepkisi ile büyüyen eyalet tartışmasını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Eyalet diye yazmaz zaten. ‘Birden fazla ili kapsayan düzenlemeler yapabilir’ diyor. Cumhurbaşkanı bakanlıkları, merkez ve taşra teşkilatını yeniden düzenleyebiliyor. Karatepe de bunu ifade etti ama Bahçeli bunu yeni keşfetmiş gibi görünüyor” dedi.

"Evet demenin vebali büyük"

Kılıçdaroğlu referandum öncesinde katıldığı son yayınında seçmene “‘Pazar günü hava güzel sandığa gitmiyorum’ demesinler. Herkes mutlaka sandığa gitmeli. ‘Evet’ demenin vebali çok ağırdır. Türkiye’nin kaderi demokrasinin yükselmesi ile yükselir. Sandıkların güvenliği konusunda hiç bir tereddüt olmasın. Sandıkların güvenliğini parti üyelerimiz, sivil toplum örgütleri ve genç avukatlarla takip edeceğiz. Türkiye’nin demokrasisi, bekası, çocuklarımız, geleceğimiz için kahverengine ‘hayır’a mührümüzü basalım” mesajı verdi.

Okunma Sayısı: 921
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    46. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Oyunu kullan, sandığına sahip çık

    Yeni Asya’nın sembolik ve sayısal etkisi var

    Filistinli çocuklar için “Kudüs” oyunu

    Bu saldırı insanlık dışıdır

    Van'da hain tuzak: 2 şehit

    Altın rekor kırdı

    Davutoğlu kürsüye çıktı, ama...

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: 'Evet' kampanyası çok zor şartlar altında yapıldı

    Akıncı Üssü iddianamesi kabul edildi

    SP'den AKP'ye çok sert 'Hayır' cevabı

    İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

    Titrenecek bir hukuk olan anne-baba hukuku ve 7 yaşındaki Sabbah Halil...

    10 aydır basın kartları verilmedi

    17 soru sordu, 17 defa 'neden' dedi: 'Evet' ya da 'hayır' oyunu ondan sonra kullanın

    Altan kardeşler, Ilıcak ve Dumanlı hakkında istenen cezalar belli oldu

    Kamu kurumlarına girmesi yasaklandı!

    ''ABD isterse savaşa gideriz''

    Rusya: ABD ile anlaştık

    16 Nisan'da bir ilk gerçekleşecek...

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni Asya’nın sembolik ve sayısal etkisi var
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adama dayalı keyfîlik rejimi
    Mağdur Kürsüsü

    30 hafta karakola imza verdi, yine de tutuklandı
    Ahmet BATTAL

    Çıkarsa hayır, inerse evet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nurcu ve Demokrat düşmanı: Tural Paşa
    Genel

    Oyunu kullan, sandığına sahip çık
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ümmet dalâlette birleşmez”, siyasette değil
    Genel

    Bu saldırı insanlık dışıdır
    Faruk ÇAKIR

    Darbe ihtimali sıfır olmalı
    Yasemin YAŞAR

    Cemaat olmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.