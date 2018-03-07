Kılıçdaroğlu'ndan 'Gökhan Açıkkollu' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Bütün demokrasilerde medyanın önemli bir güç olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, medyanın gelişmiş demokrasilerde dördüncü güç olarak tanımlandığını bildirdi.

Medyanın görevinin, gücü alkışlamak değil gücü halk adına sorgulamak, denetlemek olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, yerel medyanın adeta sahipsiz kaldığını savundu. Kılıçdaroğlu, yerel medyanın, büyük beklentileri olduğunu, 3 yıldır Basın İlan Kurumu ilanlarına zam yapılmadığını, ayakta kalmak için olağanüstü çaba harcadıklarını anlattı.

Yerel medyanın desteklenmesi, bu konuda iktidarın sağlıklı, tutarlı adımlar atması, gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, yerel medya üzerinden tasarruf yapılmasının doğru olmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, yerel ve yaygın medyanın güçlü, bağımsız olmasını, özgürce yazmasını, eleştirmesini istediklerini aktararak, demokrasiye sahip çıktıkları gibi medyaya da sahip çıkmaları, medya üzerindeki baskılara hep birlikte karşı çıkmaları gerektiğini söyledi.

"Aile hakkını sonuna kadar aramalı"

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra pek çok insanın mağdur edildiğini, yeri geldiğinde bütün mağdurların sesi olmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Gökhan Açıkkollu isimli bir öğretmenin, ihbar üzerine 15 Temmuz'dan hemen sonra tutuklandığını, ilk bilgilerin şeker hastası olduğu, ilaçlarının verilmediği ve gözaltında vefat ettiği yönünde olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu vatandaşın işkence sonucu öldüğü ortaya çıktı. İfadesi bile doğru dürüst alınmadı. Arkadaşlarımız eşini aradı, cenazesini Konya'ya kendi özel imkanlarıyla götürdüklerini, mezarlığa defnedemediklerini, bahçelerine defnettiklerini söyledi. Bu bir insanlık dramı değil mi; yargılanmamış, herhangi bir suçu var mı yok mu belli değil ama işkence sonucu hayatını kaybediyor. Ailenin tazminat hakkı var, hakkını sonuna kadar aramalı. Biz de o ailenin sonuna kadar yanında olacağız."

Bu dava da mahşere kaldı