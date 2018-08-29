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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Kılıçdaroğlu'ndan hükümete ekonomi eleştirisi

29 Ağustos 2018, Çarşamba 11:11
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde üst yönetimin tablosunun yayınlandığını belirterek "Bir numaradaki kişinin hiçbir unvanı yok. Bu kişi, çantacı olarak tanımlanıyor, hanedandan birisi" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ekonomiye eleştiriler yöneltti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye bu badireyi nasıl atlatır diye 13 maddelik bir öneri paketi açıkladık. İyi niyetle, Türkiye'yi, insanımızı, çocuklarımızı sevdiğimiz için.

Türkiye, hanedanlık yapısı içinde çürüyen bir devlettir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde üst yönetimin tablosu yayınlandı. Bir numaradaki kişinin hiçbir unvanı yok. Bu kişi, çantacı olarak tanımlanıyor, hanedandan birisi. Nasıl oluyor da, bakan yardımcılarından, müsteşarlardan üstte. Haber olunca baktık, siteden çıkarılmış ama çantacı hala göreve devam ediyor. Bakandan sonra en yetkili kişi.

Enis Berberoğlu, Eren Erdem neden hapiste? Osman Kavala niye hapiste? Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan… Düşüncelerini beğeniriz ya da beğenmeyiz ama bunlar sadece kalemleriyle düşüncelerini ifade ettiler.

Eğer devleti demokratik geliştirmezseniz süratle organize suç örgütüne dönüşebilir. Cumartesi Anneleri'ne bakın. Yerlerde süründürüyorsunuz o yaşlı kadınları, anneleri. Ben orantısız güç kullanan polislere bir şey demiyorum, talimatları verenlere söylüyorum. Hangi gerekçeyle anneleri yerlerde sürüklediniz. Bir suçu var, "Oğlumun mezarı nerede" diye sormak. Örgütlü suç devlette böyle oluşur.

Darbeler sonrası devlet organize suç örgütü niteliğine kavuşmuştur. Faili meçhuller o dönemlerde olmuştur. Türkiye'nin bundan kurtulması lazım.

Yasama organına talimat veren kişi, Merkez Bankası'na mı talimat vermeyecek. Merkez Bankası'nın dünyada da itibarı yoktur. Faizi, borsayı bir yükseltiyor, vurgunu vurup parayı dışarı götürüyor. Fakir fukaranın parasını."

"Doları esas alarak yaptığınız ihaleleri TL'ye çevirin" dedik. Müteahhit TC vatandaşı, ihaleyi veren devlet; sizin dolarla ne işiniz var. Niçin dolarla yaptınız. Karar almışlar, AVM'de dolarla kiralama olmayacakmış. Günaydın beyler günaydın. Onu bırak da yandaşlara verdiğin milyar dolarlık ihaleleri Türk Lirası'na çevirsene. Gücün yetiyor mu?

Sputnik Türkiye

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, ekonomi, Türkiye
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