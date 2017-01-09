Kılıçdaroğlu'ndan İsmail Kahraman'a ziyaret: Parlamentonun esprilerine ihtiyacı var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün fenalaşıp yoğun bakıma alınan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Kahraman için "Esprilerine parlamentonun ihtiyacı var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde ziyaret etti. Kahraman'ın ailesiyle görüşen Kılıçdaroğlu, doktorlardan TBMM Başkanı'nın son durumuna ilişkin bilgi aldı. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Hekimlerden bilgi aldık. Şu anda kendisi yoğun bakımda ama hayati bir tehlikesinin olmadığı ifade edildi. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur, gelir parlamentoyu yönetir" ifadelerini kullandı, "Kendisinin esprilerine parlamentonun ihtiyacı var" dedi.

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