"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Kılıçdaroğlu'ndan kamu görevlilerine 'açık ve net' çağrı

24 Haziran 2018, Pazar 14:15
Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı. Siyasi partilerin liderleri de oylarını kullandı.

KILIÇDAROĞLU OYUNU KULLANDI, KAMU GÖREVLİLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi ve oğlu ile birlikte oyunu Ankara Çukurambar Arjantin Ortaokulu '4173' numaralı sandıkta kullandı.

Çıkışta açıklama yapan Kılıçdaroğlu, seçimde görev alan kamu görevlilerine seslenerek, "Lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayın. Bir siyasi partinin memuru değilsiniz. Devletin bekası için çalışmak zorundasınız. Birilerinin baskısı altında kalmayınız" dedi.

​Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu eşi Selvi ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara Çukurambar'daki Arjantin Ortaokulu'nda kullandı. Oyunu kullandığı salonda görevlilerle tek tek tokalaşan Kılıçdaroğlu, kabin önünde bir süre eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun oy kullanmasını bekledi. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Ben, eşim ve oğlum az önce oylarımızı kullandık. Genel merkezde arkadaşlarım çalışıyorlar. Türkiye'nin değişik illerinde görevlendirdiğimiz milletvekili arkadaşlarımız var. Türkiye'nin genelinde şu ana kadar ciddi bir sorunla karşılaşmadık, ama bazı bölgelerde ciddi şikayetler geliyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde bazı şikayetler geliyor. Milletvekili arkadaşlarım sorunu çözmek için ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

‘KAMU GÖREVLİLERİNE AÇIK VE NET ÇAĞRIDA BULUNUYORUM’

Kılıçdaroğlu, öğleden sonra konuyla ilgili parti sözcüsünün daha ayrıntılı açıklama yapacağını belirterek, "Bütün kamu görevlilerine açık ve net çağrıda bulunuyorum. Lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayınız. Bir siyasi partinin memuru değilsiniz. Devletin bekası için çalışmak zorundasınız. Birilerinin baskısı altında kalmayınız. Sandıktaki arkadaşlarımız görevlerini yaptıkları sürece demokrasi konusunda bir kaygımız olmayacaktır. Öğleden sonra arkadaşlar basın ile daha farklı bilgiler paylaşacaklar" diye konuştu.

DHA

Etiketler: kılıçdaroğlu, seçim
Okunma Sayısı: 457
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    117 yaşındaki Ayşe Nine de oy kullandı

    ''ÖSO mensuplarına oy kullandırılıyor" iddiaları ile ilgili açıklama

    'Umarım milletin hissiyatına tercüman olabilmişizdir'

    ''Seyyar sandık" ile oy kullandılar

    Şanlıurfa Valiliği: Haberler gerçeği yansıtmıyor

    Oylarını kullandılar

    Kılıçdaroğlu'ndan kamu görevlilerine 'açık ve net' çağrı

    Meral Akşener: Müthiş bir heyecanım var

    Bir Filistinli daha şehit oldu: Şehit olanların sayısı 132'ye yükseldi...

    Yasal işlem başlatıldı: Kendilerini gözlemci olarak tanıttılar!

    AGİT'ten seçimlere ilişkin açıklama

    56 milyon seçmen sandık başında: Oy verme işlemi saat 17'ye kadar sürecek

    871 ton petrol nehre aktı

    YSK Başkanı Güven'den Suruç'taki iddialara ilişkin değerlendirme

    ''Siz burada sandıkların başında durun, ben YSK'nin başında duracağım''

    4 yaşındaki Leyla her yerde aranıyor...

    IADA: İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor

    İngiltere'nin ana muhalefetinden 'Filistin' mesajı

    8 yaşındaki Eylül Yağlıkara için de seferberlik...

    Demokrasi ve adalet için sandık başına

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Keser döner sap döner, bir gün gelir hesap döner
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim hayırlar getirsin
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yaşananlar Adalet-i mahza mı, zulüm mü?
    Mahmut C. Çakır

    Muhammed Salah’ın çizgisi
    Misbah ERATİLLA

    Berber Mustafa’nın hikâyesi
    Genel

    “Şaaak!” diye 10 ton patatesi sattık!
    Genel

    4 milyar dolar âtıl kalabilir
    Genel

    Yasal işlem başlatıldı: Kendilerini gözlemci olarak tanıttılar!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Orhan GÜLER

    Yeni Asya Neşriyat’ın hanım yazarlara olan “âcil” ihtiyacı…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.