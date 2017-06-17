Kılıçdaroğlu'ndan ''Kavurmacı'' ile ilgili dikkat çeken açıklama

​CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün 3. gününe başlamadan önce açıklamalarda bulundu.

Okunma Sayısı: 2483

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.