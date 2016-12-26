Kılıçdaroğlu'ndan Mehmet Akif mesajı

​CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy namuslu bir vatansever, Kurtuluş Savaşı'nda milletimize umut aşılayan bir ışık kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 80'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kurtuluş Savaşı sırasında Akif'in önemli bir sorumluluğu yerine getirerek, şiirlerinde özgürlük ve bağımsızlık sevdasını en güzel şekilde dile getirdiğini vurguladı.

İstiklal Marşı'ndaki bazı mısralara dikkati çeken Kemal Kılıçdaroğlu, "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün, altındaki binlerce kefensiz yatanı' dizeleri, binbir zorlukla kazandığımız vatana karşı görevlerimizi hatırlatan ebedi bir uyarıdır. 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım' dizeleri ise halkımızın ruhunda bulunan özgürlük ve bağımsızlık sevdasının en açık ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir hilal uğruna güneşlerin battığı bugünlerde, Akif'in düşünce ve uyarılarının herkes tarafından dikkate alınması gerektiği"nin altını çizen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 80'inci yıl dönümünde Vatan Şairi Ersoy'u rahmetle andığını kaydetti.