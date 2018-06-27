Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlediği basın toplantısında, "Biz, inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz, bütün arkadaşlarımızla beraber. Hiçbir arkadaşımızı partimizin dışında düşünmek, asla böyle bir düşüncem yok, inancım da yok." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Herkes bilsin, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir, onu da sonuna kadar kucaklıyoruz."

Muharrem İnce'nin 81 ili gezeceğini ifade ettiğine değinen Kılıçdaoğlu, "Bütün il başkanlarına talimatımdır; geldiği zaman karşılayacaksınız, halkla buluşturacaksınız, ne gerekiyorsa yapacaksınız. Gülerek, sevinerek ve bir heyecan içinde yolcu edeceksiniz." diye konuştu.