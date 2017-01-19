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19 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar: Bir söz vermiş ve sözünün arkasında duruyor

19 Ocak 2017, Perşembe 12:06
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox Tv'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"TBMM'deki anayasa değişikliği çalışmalarının" sorulduğu Kılıçdaroğlu, gece dörtte eve geldiğini, çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığınız görüşme nasıl geçti?" sorusuna, Kılıçdaroğlu, "Görüşme gayet güzel, samimi bir ortamda geçti. Herhangi bir sorun yok ama bizim çocuklarımıza, tarihe, Türkiye'ye karşı sorumluluğumuz var. Türkiye'de bir anayasa değişikliği yapılıyor ve çok temel bir değişiklik, rejimi değiştiriyoruz, başka bir rejime geçiyoruz." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, "Rejim değişiyor mu?" sorusu üzerine, "Değişiyor, parlamenter demokratik sistemden başkanlık sistemine geçiyoruz. Bu rejim değişikliğidir. Parlamenter demokratik sistem var bizde ama iki yıldır uygulanmıyor, 'Fiili durum var.' deniyor, anayasa ihlal ediliyor. Onun yerine diyorlar ki 'Fiili durumu yasal duruma getirelim, bunun için ne yapmamız gerekiyor, anayasayı değiştirmemiz gerekiyor.' Dolayısıyla anayasa değişikliğiyle rejimi değiştirip, parlamenter demokratik sistemden başkanlık sistemine geçmek istiyorlar." dedi.

"Bahçeli'ye ne dediniz?" sorusuna, Kılıçdaroğlu, "Önce biraz sohbet ettik, malum ikimiz de Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi mezunuyuz. Biraz ortak geçmişimizden bir anlamda söz ettik. Daha sonra doğrudan doğruya anayasa değişikliğiyle ilgili kaygılarımı Sayın Bahçeli'yle paylaştım. Anayasa değişikliği konusundan, yapılan uygulamaların, getirilen düzenlemelerin bizim açımızdan sakıncalarına değindim ve ayrıntılarına girdim. Sayın Bahçeli'ye bütün bu ayrıntıları aktardım." cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu, bunları aktarmanın görevi olduğunu belirterek, "Benim tarihe, ülkeme, çocuklarımıza karşı sorumluluğum var. Bu kadar temel bir değişikliğin, bir anayasa değişikliğinin Parlamento'dan güle oynaya geçmesi gerekirken, kavgayla geçiyorsa, bunun altında derin bir sorun var demektir." ifadesini kullandı.

"Bahçeli'nin, 'TBMM'de yaşanan gerginlik havasının, referandumda halka da yansıyabileceğini' söylediğinin" hatırlatıldığı Kılıçdaroğlu, "Yansıyacaktır mutlaka. Siz, parlamenter demokratik sistemden ya da parlamenter demokratik rejimden neden vazgeçiyorsunuz? Hangi gerekçeyle vazgeçiyorsunuz." karşılığını verdi.

"Siz kaygılarınızı dile getirdiğinizde Bahçeli ne dedi?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, bu bölümlere girmek istemediğini, özel bir görüşmeyle ilgili Bahçeli'nin yanıt verebileceğini bildirdi.

 "Nerede çift başlılık var"

"Bahçeli, anayasa paketini savundu mu?" sorusunu Kılıçdaroğlu, şöyle yanıtladı:

"Sayın Bahçeli bir söz vermiş ve bu sözünün arkasında duruyor. Ben de 'illa görüşünü değiştir' diye özel bir öneri götürmedim. Ben bu anayasa değişikliğinin Türkiye'ye bir felaket getireceğini kendi açımdan, bütün ayrıntılarıyla ortaya koydum. Dolayısıyla takdir elbette ki Sayın Bahçeli'ye aittir. Görüşü değerlendirmek, benim görüşüme itibar edip etmemek, Sayın Bahçeli'nin takdirindedir. Ama bu yapının, anlayışın, anayasa değişikliğinin Türkiye'yi bir felakete sürükleyeceği aklı başında olan herkesin bileceği bir gerçektir."

Kılıçdaroğlu, "Bahçeli'nin anayasa değişikliğine desteğinin neden olduğunu anlayabildiniz mi?" sorusu üzerine, Bahçeli'nin, "Bir fiili durum var, o fiili durumu hukuki duruma kavuşturmak." sözlerini hatırlattı.

"Bahçeli nasıl bir lider?" sorusuna, Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Zor bir soru. Bir liderin elbette ki partisinin iktidar olması için çaba harcaması son derece doğaldır ve böyle olması lazım. Ama bir liderin aynı zamanda Türkiye'ye karşı sorumlulukları vardır. Bizim parti programlarımız, seçim beyannamemiz var, halka verdiğimiz vaatler var ve liderlerin kendi içindeki tutarlılıkları çok önemlidir. Büyük Türkiye idealiyle yola çıkıyorlarsa ben isterdim ki gönlümden geçen şudur, Sayın Bahçeli parlamenter demokratik sistemdeki ısrarını sürdürebilseydi ve şunu söyleyebilseydi, 'Arkadaş, siz parlamenter demokratik sistemden neden şikayet ediyorsunuz? 14-15 yıldır tek başına iktidarsınız, kim geldi size engel oldu? İstediğiniz kanunu çıkarıyor musunuz? Çıkarıyorsunuz. İstediğiniz kararı alıyor musunuz? Alıyorsunuz. Bakanlar Kurulunda yabancı birisi var mı? Hayır. Bir koalisyon var mı? Hayır. İstikrar istikrar dediniz, geldiniz tek başınıza 15 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. Şimdi ne oldu da birden bire bir gün kalktınız dediniz ki 'Efendim çift başlılık olmaz.' Nerede çift başlılık var? Erdoğan bir şey söyledi de Binali Bey itiraz mı etti?"

"Kavga mı edelim"

Kılıçdaroğlu, TBMM'deki anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinde dün çekilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün el ele fotoğrafının gösterilmesi üzerine, "Bu fotoğrafın öyküsü şu, ben oyumu kullandım geliyordum, Levent Bey, Adalet Bakanına dönerek 'Sayın Bakan neden açık oy kullandınız?' Sayın Bakan da Levent Beyin elini tutarak, 'Açık oy kullanmadım, ne oyu kullandığımı siz de biliyorsunuz.' dedi. Bu anda çekilmiş bir fotoğraf." ifadesini kullandı.

"Başbakan Binali Yıldırım ile muhalefet kulisinde çay içmesinin eleştirildiğinin" hatırlatıldığı Kılıçdaroğlu, "Muhalefet kulisine Sayın Başbakan gelmiş, ben tam içeri girerken o da girdi. Şimdi biz yani kavga mı edelim? Bir anlamda bizim misafirimiz, muhalefet kulisine gelmiş oturup çay içildi. Çay içilmesi bile bir eleştiri konusu oluyorsa, AKP Hükümetinin Türkiye'yi hangi noktaya getirdiğini oturup düşünmemiz lazım." dedi.

"IŞİD terör örgütünün listesinde olan da benim"

Suikast iddialarının hatırlatılması üzerine ise Kılıçdaroğlu, koruma ekibinin, gelen istihbaratlar üzerine gerekli güvenlik önlemlerini aldığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, teröre her zaman karşı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"PKK terör örgütünün doğrudan hedef aldığı lider benim, doğrudur. IŞİD terör örgütünün listesinde olan da benim. Bunu da gayet iyi biliyoruz biz. Bu da söyleniyor bize. Ama bu bizim inandığımız yoldan dönmemizi sağlamaz. Biz inandığımız yolda yolumuza devam edeceğiz. Teröre karşı duracağız. Terörün bir insanlık suçu olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Bize karşı bu yapılıyor doğrudur, zaman zaman hükümet kanadından bu tür duyumlar bize aktarılıyor."

AA

Etiketler: kemal kılıçdaroğlu, chp, bahçeli
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