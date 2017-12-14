Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz teklif: '82. il olsun'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son dakika İnegöl hamlesi geldi. Bursa'nın ilçesi olan İnegöl'ün 82. il olması için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı milletvekillerinin imzası ile kanun teklifi verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesinin il yapılması için, TBMM'ye kanun teklifi verdi. İnegöl'ün il olması teklifi benimsenirse mobilyası, köftesi ve oylat kaplıcaları ile meşhur İnegöl, Türkiye'nin 82. ili olacak. TEKLİFE GÖRE İNEGÖL'E HANGİ İLÇELER BAĞLANACAK? İnegöl, 255 bin kişilik nüfusu bakımından bazı şehirlerden bile büyük bir nüfus yoğunluğuna sahip. Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanvekilleri ve Bursa Milletvekillerinin imzaladığı kanun teklifi ile, Kütahya’nın Domaniç, Bursa’nın Keles, Kurşunlu, Yenice ve Kemalpaşa ilçelerinin de, yeni il olacak İnegöl’e bağlanması öngörülüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay ziyaret ettiği İnegöl'de esnaf ve sanayicilerle görüşmüş ve İnegöl'ün il olması gerektiğini belirterek bu konuda parti olarak çaba göstereceklerini söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun ilk imza sahibi olduğu kanun teklifinin gerekçesinde, İnegöl'ün Türkiye’nin 16. büyük sanayi merkezi olduğu da vurgulandı ve "İnegöl'ün il yapılması, idari, ekonomik ve kültürel nedenlerle hem bölge halkının hem de ülke ekonomisinin zenginleşmesine önemli katkılar sağlayacaktır" denildi.

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