Kılıçdaroğlu'nun iddiaları hakkında bir açıklama da Bahçeli'den

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları hakkında, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun eline bir yolla geçirdiği belgeleri istismar etmek yerine, derhal ve süratle yargıya intikal ettirmesi şu aşamada en mantıklı, en meşru yoldur. CHP'nin konuyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasıyla ilgili talebi, AKP'nin sayısal çoğunluğu dikkate alındığında yalnızca siyasi tartışmaları artırmaya yarayacak, gerçekçi olmayan beyhude bir beklenti, belirgin bir kriz temennisidir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin bu kadar sorun ve sıkıntısı varken, anamuhalef liderinin sorumlu ve ahlaki davranmak yerine, eline geçirdiği belgelerle fırsatçılık yapması, bu vesileyle siyasi rant hevesine kapılması bir defa samimiyet ve dürüstlükten uzak siyasi bir tavırdır. Türk siyasetinin doğru olup olmadığı belli olmayan belgelerin tesiri altına girerek istikrarsızlık ve kavgaların yörüngesine kayması büyük bir talihsizlik ve yanlıştır." AA

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