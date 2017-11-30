"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Kılıçdaroğlu'nun iddiaları, OHAL komisyonu ve taşeron sorunu hakkında açıklama

30 Kasım 2017, Perşembe 12:12
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Çuvalladı ve bomba elinde patladı. Sahtekarlığı, müftericiliği, yalancılığı, ahlaksızlığı deşifre olduğu için kağıt parçalarını medyaya dağıtmaktan çekiniyor." dedi.

'Afrin de bizim ana gündemimiz'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Afrin'de Türkiye'nin aleyhine gelişmelere izin vermeyeceğimizi bütün muhataplarımıza söyledik, hem ABD hem Rusya hem İran'la yaptığımız bütün görüşmelerde. Bu bölgelerde olup bitenler bizim ana gündemimizdir. Afrin de bizim ana gündemimizdir." dedi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun başvuruları değerlendirme sürecine ilişkin Bekir Bozdağ, "Başkanvekiliyle görüştüğümde, önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta karar verebileceklerine dair değerlendirmeleri var. Göreve iade edilirse, iade edilmiş olacak. İade edilmeyenler yargı yoluna müracaat etme hakkı elde edecekler. Dolayısıyla bu verilen kararların yargıya açılması anlamı da taşıyor." diye konuştu.

Bozdağ, "Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunları bugüne kadar istihdam edilmiyordu. Bundan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki din hizmetleri görevlerinde de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunları, İlahiyat Fakültesi mezunları gibi istihdam edilecektir. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

'Taşeron konusu çözülecek'

Taşeronlarla ilgili Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah bundan sonra, taşeronla ilgili sorunları tamamen kökünden çözen bir yasal düzenlemeyi Parlamentoya sevk edeceğiz. Aralık ayının sonu, bütçeden sonra ve ocak ayının içerisinde büyük bir ihtimalle bu taşeron konusu Türkiye'de çözülmüş olacaktır." 

AA

Etiketler: bozdağ, kılıçdaroğlu, erdoğan
Okunma Sayısı: 478
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    275. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa Parlamentosu'ndan Suudi Arabistan ile ilgili flaş karar

    ''Şimdi bir adımımız kaldı, bir adım''

    Başbakan Yardımcısı Işık'tan 'Reza Zarrab' açıklaması

    180 komando, El-Bab'a uğurlandı...

    Londra'nın Müslüman Başkanı Han'dan Trump'a: Paylaşımını sil ve özür dile

    Gram altın 170 lira mı olacak?

    'Hiçbir tereddüt göstermeden oralara gireriz'

    'İntihar' bölge medyasında geniş yer buldu

    AİHM'den CHP'nin ''referandum'' başvurusu hakkında karar

    13 yılda 800 milyona yakın kişiyi işsiz bırakabilirler!

    Yarın ilk toplantı gerçekleşecek: Asgari ücret nasıl belirleniyor?

    Dünya Kupası'nda kura heyecanı başlıyor

    Dış ticaret açığı yüzde 73,9 arttı

    665 milyon dolarlık kayıp öngörülüyor!

    "Bu süreç kötü bir yere gidiyor"

    Hava Kuvvetlerine eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var!

    TMSF bildirdi: Bank Asya'nın iflas tasfiye işlemlerine başlandı

    Zarrab ''tanık'' olarak altın ticaretinin ayrıntılarını anlattı

    Erzincan'dan üzücü haber: Ölü ve yaralılar var!

    Altı üniversiteye rektör atandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    85 yaşında hücre hapsinde
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Türbülans
    M. Latif SALİHOĞLU

    TRT Kürdî’nin Bediüzzaman yaklaşımı
    H. Muharrem OKUR

    Medrese-i Yusufiye’den mektuplar
    Genel

    "Bu süreç kötü bir yere gidiyor"
    Genel

    Hava Kuvvetlerine eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var!
    Ahmet BATTAL

    “ABD versus Türkiye” mi?
    📷
    Genel

    Allah’ın kulu; Aliya İzzetbegoviç
    Genel

    TMSF bildirdi: Bank Asya'nın iflas tasfiye işlemlerine başlandı
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamber Efendimiz’in (asm) üstün meziyetleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.