Kılıçdaroğlu'nun iddiaları, OHAL komisyonu ve taşeron sorunu hakkında açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Çuvalladı ve bomba elinde patladı. Sahtekarlığı, müftericiliği, yalancılığı, ahlaksızlığı deşifre olduğu için kağıt parçalarını medyaya dağıtmaktan çekiniyor." dedi.

'Afrin de bizim ana gündemimiz'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Afrin'de Türkiye'nin aleyhine gelişmelere izin vermeyeceğimizi bütün muhataplarımıza söyledik, hem ABD hem Rusya hem İran'la yaptığımız bütün görüşmelerde. Bu bölgelerde olup bitenler bizim ana gündemimizdir. Afrin de bizim ana gündemimizdir." dedi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun başvuruları değerlendirme sürecine ilişkin Bekir Bozdağ, "Başkanvekiliyle görüştüğümde, önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta karar verebileceklerine dair değerlendirmeleri var. Göreve iade edilirse, iade edilmiş olacak. İade edilmeyenler yargı yoluna müracaat etme hakkı elde edecekler. Dolayısıyla bu verilen kararların yargıya açılması anlamı da taşıyor." diye konuştu.

Bozdağ, "Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunları bugüne kadar istihdam edilmiyordu. Bundan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki din hizmetleri görevlerinde de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunları, İlahiyat Fakültesi mezunları gibi istihdam edilecektir. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

'Taşeron konusu çözülecek'

Taşeronlarla ilgili Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah bundan sonra, taşeronla ilgili sorunları tamamen kökünden çözen bir yasal düzenlemeyi Parlamentoya sevk edeceğiz. Aralık ayının sonu, bütçeden sonra ve ocak ayının içerisinde büyük bir ihtimalle bu taşeron konusu Türkiye'de çözülmüş olacaktır."