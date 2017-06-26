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26 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Kılıçdaroğlu'nun iddiasıyla ilgili açıklama: Bu açık bir yalan çok açık bir iftiradır

26 Haziran 2017, Pazartesi 13:56
Adalet Bakanı Bozdağ "Berberoğlu yargılanırken cezaevinde kendisi için oda hazırlandığı" iddiasına ilişkin "Bu açık bir yalan çok açık bir iftiradır. Bu dediğin iftirayı ispat etmezsen 'Namuslu, şerefli bir adamım' diye toplumun içinde gezme" dedi.

Ramazan Bayramı'nı memleketi Yozgat'ta geçiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aydıncık İlçe Meydanı'nda vatandaşlarla bayramlaştı.

Burada konuşma yapan Bakan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu yargılanırken Maltepe Cezaevi'nde odasının hazırlandığı iddiasına değindi.

Kılıçdaroğlu'nun sürekli yalan söylediğini ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Sabah başka bir şey söylüyor, diyor ki 'Maltepe Cezaevi'nde oda hazırlanıyordu' diyor. 'İşte birisi gelecek ona hazırlık yapılıyor, belli ki ceza daha önceden ona hazırlık yapılıyor' diyor. Güya Enis Berberoğlu hakkındaki ceza çıkmadan cezanın ne olacağının bilindiğini ifade ediyor. Bakın, buradan çok net söylüyorum; Sayın Kılıçdaroğlu, milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Yalanı söylerken de yüzün kızarmıyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olması da mümkün değildir. Bu, açık bir yalan, daha da ötesi çok açık bir iftiradır. Vatandaşı tahrik etmek için yapılan bir iftiradır."

"Tutuklandıktan sonra nereye konulacağına karar verilir"

Berberoğlu’na verilen cezayı, kamuoyu gibi Adalet Bakanlığının da karar açıklandıktan sonra duyduğunu vurgulayan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de ondan sonra duydu. Birisi tutuklandığı zaman veya ceza aldığı zaman, ceza alırken cezayla beraber tutuklandıktan sonra nereye konulacağına ondan sonra karar verilir. Sayın Berberoğlu’nun nereye konulacağına, hakkında çıkan karardan sonra karar verilmiştir. Türkiye’nin cezaevlerinde yapılan çalışmaları veya olmayan şeyleri varmış gibi göstermek, başka alana doğru çarpıtmak ana muhalefetin liderine yakışmaz."

Kılıçdaroğlu'na seslenen Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ben buradan kendi diliyle kendine sesleniyorum; bu dediğin iftirayı ispat etmezsen o zaman 'Namuslu, şerefli bir adamım' diye toplumun içinde gezme. Sen ispat et, o zaman biz gereğini yapalım ama yalanlarla bu milletin aklını karıştırma. Kimin, hangi cezaevine konulacağı konusunda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yasalarla yetkilendirilmiştir. Sayın Berberoğlu oraya konduğu gibi o gün Maltepe değil de Silivri’ye de gönderilebilirdi. Milletvekili olduğu için Ankara’ya da gönderilebilirdi, başka bir cezaevine de konulabilirdi. Çünkü bu konudaki bütün yetkileri yasa, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne veriyor. Böyle bir hesabın içine girmek, böyle bir hesabı doğruymuş gibi Türkiye kamuoyuna takdim etmek siyasi etik kurallarına, ahlaka riayet eden birinin yapacağı bir iş değildir. Buradan da bunun yalan olduğunu ve yalandan da öte büyük bir iftira olduğunu da ifade etmek isterim."

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AA

Etiketler: bekir bozdağ, kemal kılıçdaroğlu, adalet bakanı
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