Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddiası hakkında Bozdağ'dan açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddialarına ilişkin, "Bu tamamen CHP'nin uydurduğu, CHP'nin değirmenine su taşıma hedefi güden, hükümeti ve AK Parti'yi haksız bir konuma itmeyi hedefleyen uydurma bir tartışmadır. Tartışmanın kaynağı da bizzat CHP'dir. Olmayan bir şey üzerinden varmış gibi bir algı yaratma gayreti ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

AA

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