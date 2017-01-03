Kılıçdaroğlu: Ortada sorumlu yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şunu kendimize sormamız lazım, “bu millet bu hale nasıl geldi. Bunu sormazsak çok affedersiniz ama insan değiliz. En büyük endişem 2017’nin 2016’yı aratmasıdır. Böyle bir tabloyu içime sindiremiyorum. Böyle bir tabloyu Türkiye uzun süre kaldıramaz."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları: "Büyük umutlarla başlamayı düşündüğümüz yeni yılda acı olaylarla karşılaştık. Her yıl sonu aslında bir millatır. İnsanlar geçmiş yılın hesabını yaparlar ve 1 Ocak’tan itibaren yeni yıla umutla girmek isterler. En büyük acıları yaşamamıza rağmen hayat umutla bakacağız. 2016’da çok büyük acılar yaşadık. Yüzlerce askerimiz korucumuz şehit oldu. Şunu kendimize sormamız lazım, “bu millet bu hale nasıl geldi. Bunu sormazsak çok affedersiniz ama insan değiliz. En büyük endişem 2017’nin 2016’yı aratmasıdır. Böyle bir tabloyu içime sindiremiyorum. Böyle bir tabloyu Türkiye uzun süre kaldıramaz.

'ORTADA HİÇ SORUMLU YOK'

Bu ülkeyi bu hale kimler getirdi? Kimler sorumlu bu işten. Ya bakkal mı, manav mı, simitçi mi, hamamcı mı, sanayici mi sorumlu bu işten. Hiç ortada sorumlusu yok. Her türlü acının yaşandığı ülkede hiçbir sorumlunun olmadığı bir Türkiye’de yaşıyoruz. Anayasada sorumlu hükümettir diyor. Ortada sorumlu yok. Ne olduğu belli değil. Ve dönüyor ülkeyi yöneten sayın Başbakan diyor ki “buna benzer terör eylemleri olacaktır” diyor.

'BİR ÖLDÜRÜLME KORKUSU TÜRKİYE ÜZERİNDE'

Önleyeceğiz demiyor. Olacaktır diyor. Türkiye’yi umutsuzluğa sürüklemek için bundan daha farklı bir cümle kullanamazsınız. Bir öldürülme korkusu Türkiye’nin üzerine sinmiş vaziyette. Her yerde gururla söyleyebilirsiniz iyi ki Türkiye’de CHP var. Hayatında CHP’ye hiç oy vermemiş milyonlar var. Şimdi onlara sesleniyorum elinizi vicdanınıza koyun kavgadan, göz yaşından annelerin feryadından bıkmadınız mı? CHP’ye hiç oy vermemiş vatandaşıma sesleniyorum. Memleketi bu hale getirdi diye sormayacak mısınız? Biz neyle uğraşıyoruz onlar neyle uğraşıyor. Türkiye yönetilmiyor arkadaşlar."