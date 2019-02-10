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Kılıçdaroğlu: Sakın ha bu tuzağa hiç kimse düşmesin

10 Şubat 2019, Pazar 15:20
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Ankara Spor Salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısına, "Güzel günler göreceğiz. Ayrışmadan, bölünmeden birlikte mücadele edeceğiz." diyerek başladı.

Türkiye'yi 21. yüzyılın parlayan yıldızı yapmak için çalışacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, mücadelelerinin "birlikte, kardeşçe yaşama mücadelesi" olduğunu bildirdi.

Toplantının halk oyunları gösteriyle başladığını belirten Kılıçdaroğlu, "7 bölgenin ayrı havası var. Bu kadar zengin bir kültürü olan cennet gibi bir ülkede, ayrımsız, birlikte, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Ama ayırıyorlar, bölüyorlar, kutuplaştırıyorlar. Sakın ha bu tuzağa hiç kimse düşmesin. Onlar bize ne derse desin, biz onlara selam vereceğiz. Bu ülkenin birlikte yaşamaya ihtiyacı var. Bu ülkede herkesin karnının doymaya ihtiyacı var. O nedenle biz bu güzel coğrafyayı cennete dönüştürmek için mücadele edeceğiz. Belediye başkanlarımızın temel görevlerinden biri bu olacaktır." diye konuştu.

"Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur"

Kılıçdaroğlu, "Buradan 82 milyon vatandaşıma sesleniyorum; Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Eğer herhangi bir soruna çözüm bulmak istiyorlarsa gelecekler CHP'nin kadrolarına başvuracaklar. Hangi sorun nasıl çözülür onları anlatacağız." dedi.

Sorunlara çözüm üretmek için sağlıklı tespitler yapılması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Önce soruna doğru teşhis koymak gerekiyor. Biz yurt sathına dağıldığımızda ilçenin, beldenin sorunlarını anlatacağız. Bir konuyu dikkatinize sunmak isterim. Türkiye iyi yönetilmiyor. Bırakın yönetilmeyi, Türkiye savruluyor. Eğer bir siyasal iktidar, sorunları çözme kapasitesini kaybetmişse, sorunlara teslim olmuşsa, o siyasal iktidar çözüm üretemez. Bir süre sonra şikayet makamı haline dönüşür. Bugün Türkiye'de geldiğimiz nokta budur. Mevcut siyasi iktidar çözüm üretemiyor, şikayet ediyor. Vatandaşa şikayet ediyor. Şikayet ediyorsan o koltuktan ayrılacaksın, sorunu çözen insanlar o koltuğa oturacak. Bunların şikayet etmeye hakkı var mı? 17 yıldır iktidar olanların şikayet etmeye hakkı yoktur. 17 yılda istedikleri kanunu, kararnameyi çıkardılar, istedikleri bakanları getirdiler, istediklerini götürdüler. Devlet memuriyetinin en altından en üstüne kadar bütün atamaları yaptılar. Herkesi değiştirdiler, 17 yıldır tek başına Türkiye'yi yönetiyorlar, bugün Türkiye'yi sorunlar yumağı ile karşı karşıya bıraktılar."

"Bir avuç tefeciye teslim edildi"

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı'dan sonra ilk kez Londra'daki bir avuç tefeciye teslim edilmiştir. Bu gerçeği herkese anlatın." diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Nasıl teslim ettiler, borçlanarak. Şimdi borç vermiyorlar, emir veriyorlar. 'Bizim taleplerimiz var, bunları yerine getirirseniz ancak size borç veririz' diyorlar. Borç alan emir alır. Emir alma noktasındalar şimdi. Londra'daki bir avuç tefeciye AK Parti iktidarları döneminde 163 milyar dolar faiz ödendi. Bu faizi kim ödedi? Sarayda oturan zat mı, bakanları mı, dolarla ihale alanlar mı ödedi, Man Adası'nda şirket kuran yandaşlar mı ödedi? Hayır. 163 milyar doları, memuru, işsizi, ev kadını, yeni doğan bebeği ödedi. 163 milyar doları ödemek için hep birlikte çalıştı. Türkiye'yi bu noktaya sarayda oturan zat ve onun arkadaşları getirdi.''

AA

Etiketler: kılıçdaroğlu, seçim
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