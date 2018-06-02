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Kılıçdaroğlu: Şehitler ve Gaziler Yüksek Kurulu'nun kurulması lazım

02 Haziran 2018, Cumartesi 20:28
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Yeni modelde Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Şehitler ve Gaziler Yüksek Kurulu'nun kurulması lazım." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pendik Çınardere Mahallesi'ndeki "mülkiyet mağdurları"yla bir araya geldi. Mahallelinin sıkıntılarını dinleyen Kılıçdaroğlu, sorunların çözümü için vatandaşlara söz verdi.

"Çınardere halkının sorunlarına sahip çıkmak için buradayım." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bu insanlar 50-60 yıldır burada oturuyorlar. Düğünleri burada oldu, evlerini burada yaptılar, çocuklarını askere buradan gönderdiler. Acıları, hatıraları, sevinçleri burada. Bu insanları başka bir yere sürmek kadar insanın vicdanını sızlatacak başka bir şey olamaz. Bu insanlar burada, evlerinde huzur içinde yaşamak istiyorlar. Biz bu mahallede de huzur istiyoruz, Türkiye'de de huzur istiyoruz. Söz verdim, sözümün sonuna kadar arkasında duracağım. Onlar burada tapularına kavuşacaklar, evlerine kavuşacaklar."

Kılıçdaroğlu, Pendik'teki temasları kapsamında, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi'ni ziyaret etti. Dernek binasındaki şehitler müzesi, protez atölyesi gibi alanları gezen Kılıçdaroğlu, şehit anneleri ve gazilerle sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, "Şehitlerimize, şehit yakınlarımıza, gazilerimize sahip çıkmak hepimizin borcudur ve bu borç hepimizin omuzlarındadır." diye konuştu.

Şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının çözüme kavuşması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Şöyle bir şey yapmamız gerekiyor ki biz bunu bu yıl seçim bildirgemize de aldık. Yeni modelde cumhurbaşkanlığına bağlı bir Şehitler ve Gaziler Yüksek Kurulu'nun kurulması lazım. Nedeni de şu; bir gazi gidiyor Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK), SGK, 'Beni ilgilendirmiyor, Milli Savunma Bakanlığı'na git' diyor. Milli Savunma Bakanlığı'na gidiyor, o diyor, 'Beni ilgilendirmiyor, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na git' diyor. Bakanlık da 'Beni ilgilendirmiyor, Başbakanlığa git' diyor. Bütün bunların çözümü bir yerde olmalı. Şehit yakını, şehit ailesi, gazi ya da gazinin yakını geldiği zaman devlette bir makamla muhatap olmalı ve sorunu orada çözülmeli. Böyle bir organizasyon, böyle bir kuruluş kurmayı düşünüyoruz."

Kılıçdaroğlu, "Yine başka bir önerim. Şehitler hepimizin şehididir, hepimizin onurudur. Gaziler de hepimizin onurudur. Onlarla gurur duyarız. Onlar mücadele ederken bizim için vatanları için bayrakları için mücadele ediyorlardı. Dolayısıyla onlara saygı göstermek hepimizin ortak görevlerinden birisidir. Gaziler ve şehitler arasında ayrım yapmak doğru değil. Bu benim vicdanımın en temelden sarsan olaylardan birisidir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu daha sonra Bosna-Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği'ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi de eşlik etti.

AA

Etiketler: kılıçdaroğlu, seçim
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