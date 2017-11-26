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26 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Kılıçdaroğlu: Siyaset, halka hesap verme kuruludur

26 Kasım 2017, Pazar 09:19
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muratpaşa Belediyesinin Ziya Gökalp Parkı'ndaki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Mısır'daki terör saldırısına ilişkin, "İslamiyet'i kullanarak, terör estirenler asla ve asla İslamiyet'e hizmet etmemişlerdir, edemezler de. Bir barış dini olan İslamiyet'in terörle yan yana getirilmesi için özel çaba içerisinde olan kesimlerdir onlar. O nedenle onlara, terörü gerçekleştirenlere ne İslam ne Müslüman hiçbir şey diyemeyiz. Onlar tümüyle inançlarından soyutlanmış teröristlerdir. Umuyorum ki bütün dünya şimdi bizi daha iyi anlıyor. Terörle yıllardır mücadele eden bir Türkiye'yi, umuyorum ve diliyorum daha iyi anlarlar." diye konuştu.

CHP'li belediye başkanlarının, seçildiği andan itibaren oy versin vermesin bütün vatandaşları kucakladığını anlatan Kılıçdaroğlu, hiçbir ayrım yapılmadığını, bütün yurttaşlara eşit hizmet götürüldüğünü bildirdi.

Yaptıkları hizmetin, harcamanın bedelini, kuruşunu halka açıkladıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yani halka hesap vereceksiniz. Siyaset, halka hesap verme kuruludur, halktan hesap sorma değil. Biz halka hesap vermeyi namuslu bir görev kabul ediyoruz. Her kuruşun hesabını veriyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bir parti var, onların belediyecilik anlayışıyla bizimki çok farklı. Onların anlayışında belediyecilik yaptığı yerlerde kentlerine ihanet ederler, çıkıp sonra bunu itiraf ederler. Bizim anlayışımızda kente ihanet etmek yoktur, kente ve kentliye hizmet etmek vardır." ifadelerini kullandı.

"Biz demokrasiyi savunacağız sonuna kadar"

2019'da Antalya ile beraber Mersin'i, Adana'yı, İstanbul'u, Ankara'yı ve Balıkesir'i de alacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye demokrasiyi yeniden getirmek için gece gündüz uyumayacağız, çaba harcayacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz, geleceğimiz ve Türkiye için mücadeleyi yapacağız. Dolayısıyla 2019'a hepimiz iyi bir hazırlık yapmalıyız. 2019'da önümüzde iki seçenek var, üçüncü seçenek yok. Birinci seçenek, tek adamlık rejimi, ikinci seçenek demokratik rejim, demokratik parlamenter sistem. Biz demokratik parlamenter sistemden yanayız; demokrasiden, insan haklarından, kadın erkek eşitliğinden yanayız." diye konuştu.

Sonun kadar demokrasiyi savunacaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bugün yaşadığımız olay, tek adam rejiminin fragmanı. Sinemaya gidersiniz, bir sonraki hafta oynayacak filmin kısa bir fragmanını izletirler size. O fragmandan etkilenirseniz bir daha o filmi izlemeye gidersiniz. Şu anda tek adam rejiminin fragmanını yaşıyoruz. Bir adam var, tepede oturuyor her şeye emir veriyor. 'Şunu atın içeri, şunu dövün, şu medyayı yasaklayın.' Ne isterse yapabiliyor. 'Şu belediye başkanını istifa ettirin, şunun elinden dilekçeyi alın, yapmazsa ailesini tehdit edin. 2019'da bu gerçek bir öyküye dönüşebilir. O nedenle hepimiz gerçeği görmeliyiz. Hepimizin sorumluluğu var."

AA

Etiketler: kılıçdaroğlu
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