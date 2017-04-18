Kılıçdaroğlu: Tarihin "mühürsüz seçim" olarak yazacağı bu seçim tekrarlanmalıdır!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"Tarihin "mühürsüz seçim" olarak yazacağı bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız! Halkın iradesine saygı duyulmalı ve seçim tekrarlanmalıdır!" ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "OHAL koşullarında, baskılara rağmen milletimiz sandıklara gidip, ülkesinin geleceğine sahip çıkmıştır. Bunun için herkese teşekkür ediyorum. 16 Nisan'da hükümet ve YSK iş birliğinde milli iradeye darbe yapılmıştır! Her oyun peşine düşecek, tüm usulsüzlüklerin hesabını soracağız! YSK'nın mühürsüz oyları geçerli sayması, sandıktan "HAYIR" çıktığının açık kanıtıdır! Adalet yerini bulana kadar durmayacağız! Tarihin "mühürsüz seçim" olarak yazacağı bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız! Halkın iradesine saygı duyulmalı ve seçim tekrarlanmalıdır! " Okumak için tıklayınız: ''AYM, mühürsüz oy pusulası ve zarf ile kullanılan oylar geçersiz sayılır diyor'' DHA

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