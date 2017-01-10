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11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Kılıçdaroğlu: Türkiye bir kişiye teslim edilebilir mi?

10 Ocak 2017, Salı 16:31
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi halinde Türkiye'nin tek kişi tarafından yönetileceğini belirterek, "Türkiye bir kişiye teslim edilebilir mi? Bu kadar küçük ve onursuz bir devlet mi Türkiye Cumhuriyeti? Kim olursa olsun cumhurbaşkanlığı makamında biz bunlara karşıyız" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan 18 maddelik anayasa değişikliği teklifini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Gazi Meclis'i itibarsız Meclis haline getirmek istiyorlar. Biz milli kurtuluş savaşını vermiş bir ulusun evlatlarıyız. Nasıl Gazi Meclis'i itibarsız hale getirirsiniz. Cumhurbaşkanına KHK yetkisi veriyor. Devleti istediği gibi düzenleyebilir. Türkiye sürekli olarak OHAL dönemi içine girmiş olacak. Bunu Türkiye hak ediyor mu. Yarın sandığa gittiğimiz zaman ne olacak? Herkes kendi vicdanına sorarak oy kullanmalıdır. Çocuklarının geleceği için, Gazi Meclis için oy kullanmalıdır. Birilerine yalakalık yapmak için oy kullanmak milletvekillerine yakışmaz. Bütçe hakkı bütün parlamentoların namusudur. Her vatandaş vergi verir. O vergilerin nerelere harcanacağına TBMM karar verir. Dünyanın bütün parlamentolarında bütçe hakkı başka bir organa devredilmemiştir. Biz ilk kez böyle bir garabetle karşı karşıyayız" diye konuştu.

"TEK DERTLERİ BAŞKANLIK"

Türkiye'nin yönetilemediğini savunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Meclisi bir adama, yargıyı bir adama teslim ediyoruz. Bir partinin genel başkanı anayasa mahkemesinin 15 üyesinin 12'sini atıyor bu değişiklik gerçekleşirse. Hem cumhurbaşkanı hem genel başkan tayinini çıkarıyor. Şimdi herkes elini vicdanına koyup şu soruma cevap versin: Bir partinin genel başkanı Anayasa Mahkemesi 12 hakim atarsa o anayasa mahkemesi tarafsız olabilir mi? Güven verebilir mi o mahkeme? HSYK'ya da atama yapabilecek. Ne yapacak? Kimin hakim olacağına onlar karar verecek. Yargı bağımsızlığı olmayacak. Bağımsız yargının olmadığı bir ülkede adalet olur mu? Adalet mülkün, devletin temelidir. Şu anda devlet yok ortada. Teröre ve terör örgütlerine teslim edilen bir devlet var. İstedikleri zaman her türlü eylemi yapıyorlar. Demokratik parlamenter sistem neyimize yetmiyor. Türkiye bir kişiye teslim edilebilir mi? Bu kadar küçük ve onursuz bir devlet mi Türkiye Cumhuriyeti. Kim olursa olsun cumhurbaşkanlığı makamında biz bunlara karşıyız. 15 yıldır almak istediğiniz, alamadığınız bir karar var mı, yok. Her istediğinizi yapıyor parlamentodan geçiriyorsunuz. Bir Allah'ın kulu çıksın desin ki bu değişiklik çıkarsa terör bitecek, medya özgürlüğü sağlanacak, işsizlik bitecek. Vatandaşın cebinde TL bile yok dolarını bozdursun. Senin dünyadan haberin yok. Freni patlamış kamyon gibi gidiyoruz nereye gideceğimiz belli değil. Bunlar Türkiye'yi yönetmiyor ve yönetemiyor, kimsenin derdiyle ilgilenmiyorlar. Tek dertleri başkanlık"

"PARLAMENTER SİSTEMİN GÜÇLENMESİ İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Meclis'te parlamenter sistemin güçlenmesi için her türlü mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Anayasa değiştiriyorsunuz anayasa hukuku hocalarının sesi çıkmıyor. Parlamentoda demokratik parlamenter sistemin güçlenmesi için her türlü mücadeleyi sürdüreceğiz. Ülkemizi bayrağımızı insanımızı seviyoruz. Demokrasiyi seviyoruz. Demokrasi bizim olmazsa olmazımızdır. Şu anda kimsenin can güvenliği yok. Zor bir sürecin içine Türkiye'yi sokarsınız. Tarihsel olaylara bakın. Herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değildir. Farklı düşünceler toplumun dinamiğini oluşturur" dedi.

DHA

Etiketler: kemal kılıçdaroğlu
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