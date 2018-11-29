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29 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin Avrupa ile olan bağlarını güçlendirmeliyiz

29 Kasım 2018, Perşembe 13:38
Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi için "Türkiye'deki demokratlar yalnız bırakılmamalılar" başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.

Türkiye'nin Avrupalı müttefikleri ve AB ile ilişkilerinin son zamanlarda önemli bir dönemeçten geçtiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosunun Türkiye Raportörü Kati Piri'nin, taslak raporunda "Türkiye ile Avrupa Birliği arasında süren üyelik görüşmelerinin artık hiçbir anlam ifade etmediğini" belirtilerek "görüşmelerin durdurulması" önerisinde bulunulduğunu hatırlattı.

Bu önerinin, Avrupa Parlamentosu tarafından desteklenmesinin ve bunun Avrupa Birliği Konseyi tarafından benimsenmesinin Türkiye'yi Avrupa'dan tamamen koparacak bir gelişme olacağı uyarısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Hepimizin görevi, Avrupa ile Türkiye arasında yıllardan beri uzun çabalar sonucunda geliştirilmiş olan ilişkileri koparmamak, aksine Türkiye'nin Avrupa ile olan bağlarının daha da güçlendirilmesine katkı sağlamak olmalıdır." dedi.

Demokrasi, adalet, insan hakları ve temel özgürlüklere inanan ilerici halk kitlelerinin Türkiye'yi yeniden aydınlığa çıkarmak için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, Türkiye ile AB arasındaki gündem maddelerinden birinin Suriyeli sığınmacılar olduğunu, bu konuda evrensel değerlere uygun bir göçmen politikası belirlenmesi için Türkiye ile birlikte çalışılması gerektiğine işaret etti.

"Almanya ile ilişkileri önemsiyorum"

Kemal Kılıçdaroğlu, kapsamlı olmasa da Gümrük Birliği'nin işlemeyen unsurlarından başlanarak küçük adımlarla Türkiye'nin önünü açmanın, demokrasiye gönül veren kitleleri de ümitlendireceğini ve Avrupa tarafından yalnız bırakılmadıklarını anlamalarına yardımcı olacağını vurguladı.

Almanya'nın, Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeledeki duyarlılıklarını gözeten ve bu mücadelesini destekleyen bir tutum izlemesinin bu ümide daha da pekiştireceğini kaydeden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"CHP, Türkiye'nin Avrupa değerlerine olan taahhütlerini güçlü şekilde savunmaya devam edecektir. Gerek güvenlik ilişkileri bakımından NATO üyesi olarak Almanya ile sürdürdüğümüz müttefiklik ilişkilerini gerek Avrupa Birliği ile ilişkilerin koparılmasını engelleyecek ve Türkiye'nin demokratikleşmesini güçlendirecek adımların atılmasını güvence altına almak bize Atatürk'ten kalan bir mirasın gereğidir. Bu mirası koruyacak ve çağdaşlaşma yolunda güçlü adımları atacak bir siyasi partinin başkanı olarak Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkileri önemsiyorum. İki ülke arasında karşılıklı olarak gelişen insani bağın da bu ilişkilerin en güçlü güvencesi olduğuna inanıyorum."

AA

Etiketler: Kılıçdaroğlu, AB, AP
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