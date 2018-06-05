Kılıçdaroğlu TÜSİAD üyeleriyle görüştü

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve TÜSİAD üyeleri ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, iş dünyası temsilcileri ile görüş alışverişinde bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “TÜSİAD’ın bir dönemdir geleneği gibi olan, seçim öncesi gerek siyasi liderlerimizi gerek şu döneme özgü olarak Cumhurbaşkanı adaylarını ağırlama, üyelerimizle istişare yapma konusunda yapmış olduğumuz toplantının ilk setini Kılıçdaroğlu ile başlattık” dedi. Görüşme kapsamında ekonomi, dış politika, eğitim başta olmak üzere hayatın her alanı ile ilgili sorular geldiğini bildiren Kılıçdaroğlu, İş dünyası sadece kendi alanında değil, hem dünyayı hem Türkiye’yi yakından izleyen, sorunları yakından gözleyen, çözüm üretme konusunda da bir şekli ile kendi düşüncelerini aktaran dinamik bir yapı. Bu da Türkiye’nin geleceği açısından son derece önemli” dedi. DHA

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