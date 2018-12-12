Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesi sona erdi: Güzel bir çalışma oldu

Bugün akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi'nde biraraya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşmesi sona erdi.

Görüşme bitiminde konuşan Kılıçdaroğlu, "Kendimizi Türkiye'ye adayan genel başkanlarız açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından kamera karşısına geçen liderler, ittifaka dair önemli mesajlar verdi.

"Güzel bir çalışma oldu. Yerel seçimler Türkiye için çok önemli. Güzel şeyler olacak, Kendimizi Türkiye'ye adadık" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnsanların bizden beklentileri var. Özel, kişisel angajmanlara girmeden vatandaşlarımızı düşünerek yolumuza devam ettik. Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Yerel seçimler bizim için çok önemli. Türkiye baharı yakalayacak. Güzel şeyler olacak demiştik. Güzel şeyler olacak" açıklamasında bulundu.

Öte yandan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, açıklamasında, "İşbirliği ve güçbirliği yapmak üzere İYİ Parti ve CHP heyetleri anlaştılar. Ülkemize hayırlar uğurlar getirsin inşallah. Ülkemizdeki bu umutsuz havanın dağılmasına sebep olur inşallah. Hayırlı bir başlangıcı yaptığımızı düşünüyoruz. Aday olacak olmuş olan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.