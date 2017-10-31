Kılıçdaroğlu: Zonguldak'taki madenleri peşkeş çekecekler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aileme kadar varan tehditler var" diyerek görevinden istifa eden Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Belediye başkanının ailesine nasıl baskı yaparsın?" diyerek seslendi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Seçimle gelmiş Başbakan kulağından tutuyorlar istifa edeceksin diyorlar. Vatandaşın seçtiği belediye başkanları, istifa edeceksin diyorlar bir süre sonra lanet olsun deyip istifa ediyor. 101 belediye başkanını KHK ile görevlerinden aldılar ve yerlerine yeni belediye başkanları tayin ettiler. Şu anda nüfusun yüzde 41'i kendi seçtiği belediye başkanları tarafından yönetilmiyor. Bu darbe dönemlerinde olur. Bir Allah'ın kulu çıkıp belediye başkanlarının istifaya zorlanması hukuki bir süreçtir desin. Etmezsen gereğini yapacağım diyorsun, şantaj ve tehdidin kullanıldığı bir hukuku düzeni var mıdır dünyada. Balıkesir Belediye Başkanı bir basın toplantısı yaptı. Sarayda oturan zata sesleniyorum; bir kişinin ailesini hangi ahlaki gerekçeyle suçlarsın. Sen bir belediye başkanının ailesine her türlü baskıyı nasıl yapıyorsun? Dün parti sözcümüz konuşmuş faşist diktatör deyince çok alınmış. Bir belediye başkanının ailesiyle uğraşmak faşist diktatörlüğün gereğidir.

Kimin raconunu kesiyorsunuz. Aileyi tehdit etmek mafyanın yöntemidir. Devletin makamında oturan mafya yöntemine başvuramaz. O koltuktan ayrılacaksın. Belediye başkanını bıraktın ailesiyle uğraşıyorsun. Her türlü şantajı tehdidi uyguluyorsun. Bu rezaletleri bitirelim diye demokrasinin namusunu koruyalım diye gel erken seçim yapalım dedik. Hodri meydan dedim, Bir daha söylüyorum Erdoğan açıkça milletin önünde hodri meydan diyorum. Benim söylediklerim onun çıkarınadır, hükümetin yararınadır.

'ZONGULDAK'TAKİ MADENLERİ PEŞKEŞ ÇEKECEKLER'

Zonguldak’ta 170 yıldır kömür çıkarılır. Kömür stratejik üründür. Kömür sayesinde düğünler yapılır, sofralar kurulur, gelir artar, işsizlik önlenir. Kara elmas der zaten Zonguldaklı kömüre. TTK var ve o bölgedeki havzayı işletmekle görevli. Şimdi torba kanun içine bir 58. madde yerleştirdiler. Bölecekler, parçalayacaklar, ayrıca ruhsatlandıracaklar, sonra bunları birilerine peşkeş çekecekler. Altını özenle çiziyorum, Zonguldaklı kardeşlerim iyi dinlesinler. Senin derdini, esnafın derdini, çiftçinin derdini tek ama tek anlatan Türkiye’nin gündemine getiren parti CHP’dir, bunu unutma. Yerin metrelerce altında çalışıyorlar, isyan ediyorlar, kömürü elimizden alacaklar diyorlar. Soma gibi yapacaklar diyorlar. Sahip çıkan yok mu? Onurlu dimdik ayakta duran CHP’dir.

Sırf o ocakları kapatmak için 50 numara çektiler. Dışardan kömür ithal ediyorlar. 2001 yılında ithal edilen kömür 8 milyon ton, 2014’te 29 milyon ton kömür ithal ediliyor. Yahu Türkiye’de kömür mü yok? O zaman şu soruyu bütün Zonguldaklılar, maden işçisine destek verecek büyük işçi kardeşlerime söylüyorum. Bu ithalat neden yapılıyor, kimin için yapılıyor? Kim köşeyi dönüyor? Neden elimizin altında kömür varken çıkarmıyoruz?"