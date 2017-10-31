"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Kılıçdaroğlu: Zonguldak'taki madenleri peşkeş çekecekler

31 Ekim 2017, Salı 15:29
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aileme kadar varan tehditler var" diyerek görevinden istifa eden Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Belediye başkanının ailesine nasıl baskı yaparsın?" diyerek seslendi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Seçimle gelmiş Başbakan kulağından tutuyorlar istifa edeceksin diyorlar. Vatandaşın seçtiği belediye başkanları, istifa edeceksin diyorlar bir süre sonra lanet olsun deyip istifa ediyor. 101 belediye başkanını KHK ile görevlerinden aldılar ve yerlerine yeni belediye başkanları tayin ettiler. Şu anda nüfusun yüzde 41'i kendi seçtiği belediye başkanları tarafından yönetilmiyor. Bu darbe dönemlerinde olur. Bir Allah'ın kulu çıkıp belediye başkanlarının istifaya zorlanması hukuki bir süreçtir desin. Etmezsen gereğini yapacağım diyorsun, şantaj ve tehdidin kullanıldığı bir hukuku düzeni var mıdır dünyada. Balıkesir Belediye Başkanı bir basın toplantısı yaptı. Sarayda oturan zata sesleniyorum; bir kişinin ailesini hangi ahlaki gerekçeyle suçlarsın. Sen bir belediye başkanının ailesine her türlü baskıyı nasıl yapıyorsun? Dün parti sözcümüz konuşmuş faşist diktatör deyince çok alınmış. Bir belediye başkanının ailesiyle uğraşmak faşist diktatörlüğün gereğidir.

Kimin raconunu kesiyorsunuz. Aileyi tehdit etmek mafyanın yöntemidir. Devletin makamında oturan mafya yöntemine başvuramaz. O koltuktan ayrılacaksın. Belediye başkanını bıraktın ailesiyle uğraşıyorsun. Her türlü şantajı tehdidi uyguluyorsun. Bu rezaletleri bitirelim diye demokrasinin namusunu koruyalım diye gel erken seçim yapalım dedik. Hodri meydan dedim, Bir daha söylüyorum Erdoğan açıkça milletin önünde hodri meydan diyorum. Benim söylediklerim onun çıkarınadır, hükümetin yararınadır. 

'ZONGULDAK'TAKİ MADENLERİ PEŞKEŞ ÇEKECEKLER'

Zonguldak’ta 170 yıldır kömür çıkarılır. Kömür stratejik üründür. Kömür sayesinde düğünler yapılır, sofralar kurulur, gelir artar, işsizlik önlenir. Kara elmas der zaten Zonguldaklı kömüre. TTK var ve o bölgedeki havzayı işletmekle görevli. Şimdi torba kanun içine bir 58. madde yerleştirdiler. Bölecekler, parçalayacaklar, ayrıca ruhsatlandıracaklar, sonra bunları birilerine peşkeş çekecekler. Altını özenle çiziyorum, Zonguldaklı kardeşlerim iyi dinlesinler. Senin derdini, esnafın derdini, çiftçinin derdini tek ama tek anlatan Türkiye’nin gündemine getiren parti CHP’dir, bunu unutma. Yerin metrelerce altında çalışıyorlar, isyan ediyorlar, kömürü elimizden alacaklar diyorlar. Soma gibi yapacaklar diyorlar. Sahip çıkan yok mu? Onurlu dimdik ayakta duran CHP’dir.

Sırf o ocakları kapatmak için 50 numara çektiler. Dışardan kömür ithal ediyorlar. 2001 yılında ithal edilen kömür 8 milyon ton, 2014’te 29 milyon ton kömür ithal ediliyor. Yahu Türkiye’de kömür mü yok? O zaman şu soruyu bütün Zonguldaklılar, maden işçisine destek verecek büyük işçi kardeşlerime söylüyorum. Bu ithalat neden yapılıyor, kimin için yapılıyor? Kim köşeyi dönüyor? Neden elimizin altında kömür varken çıkarmıyoruz?"

Okunma Sayısı: 398
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    250. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

    Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

    Türk Telekom’u devredebiliriz

    TBMM'de kritik hafta

    Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var

    Yargıtay: 'Edepsizsin Melih Gökçek' demek fikir özgürlüğü

    Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi

    Eğitim olmadan adalet olmaz

    Global vebal

    Fenerbahçe'ye son dakika şoku

    Ahlak olmasa yok oluruz

    'OHAL kalkmayacak ama kapsamı daraltılacak'

    Bu ülkede işsiz sayısı 307'ye düştü

    Lübnan Başbakanı istifa etti

    İşte dünyanın en borçlu ülkeleri

    18 kilo hamsi 240 liraya satıldı

    Gökçek'in halefi pazartesi açıklanacak

    İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

    Önce cenazeye sonra maça gittiler

    Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gerçek dindar, “kindar” olamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şeyda Sultan ZENGİN

    Haydi okuma grubu kuralım!
    Genel

    Eğitim olmadan adalet olmaz
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Demokrat görünümlü siyasalcılar
    Mustafa Gönüllü

    Bir günahın yaptığı tahribat
    Faruk ÇAKIR

    Milletin menfaatini düşünmek gerek
    Genel

    Global vebal
    Cemil Said Demirdöğmez

    Yeni Asya’yı okuyan pişman olmaz
    Büşra Nur Erciyes

    Yeni Asya’nın neferi olmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.