Referandum çalışmalarını sürdüren Kılıçdaroğlu, konuşmasını CHP genel başkanı olarak değil, ülkesini ve milletini seven bir yurttaş olarak yaptığını belirterek, “Kontrolsüz güç felÂket getirir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli’de “2. Bölge Muhtarlar Buluşması”na katıldı. Konuşmasını CHP genel başkanı olarak değil, ülkesini ve milletini seven bir yurttaş olarak yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Kontrolsüz güç felaket getirir. Demokrasinin varlık nedeni, gücü kontrol etmektir. Anayasanın varlık nedeni nedir? Devletin gücü karşısında, vatandaşın hakkını güvence altına almaktır” dedi. ‘Mevcut Anayasa çok mu güzel, onu mu savunuyorsunuz?’ diyenlerin olabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Mevcut Anayasa’da değişmesi gereken çok madde var. Önceki dönemde biz 4 parti 60 madde üzerinde uzlaştık. Sadece Anayasa değil, 12 Eylül darbe hukukunun da değişmesi lâzım. Mevcut Anayasada şu hüküm var; ‘Basın hürdür sansür edilemez’. Basın Türkiye’de gerçekten hür mü ? Yoksa basın üzerinde baskılar var mı? Biz yüzde 10 seçim barajının da kaldırılmasını istiyoruz. Yüzde 1 oy alan partinin genel başkanı gelip; TBMM’de konuşma yapmalı. Siyasî partiler kanununun değişmesi lâzım. Siyasî ahlâk kanununun çıkması lazım” dedi.

HANGİ DERDİMİZİ ÇÖZECEK?

Bir vatandaştan “ Bu 18 madde Türkiye’nin hangi derdini çözüyor” şeklinde bir soruyla karşılaştığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,” Resmî rakamlara göre 6.5 Milyon işsizimiz var. Sorunu çözüyor mu ? Hayır. Ekonomide istikrar yok. Ekonomide ve dövizde istikrarı sağlayacak bir düzenleme var mı ? O da yok. Dış politikada Türkiye’nin itibarını arttıracak bir düzenleme var mı ? Gerçek anlamda yargının bağımsızlığını sağlayacak bir düzenleme var mı ? O da yok. 18 maddenin birincisi diyor ki, ‘yargı bağımsızdır ve tarafsızdır’. Bu Anayasa değişikliğiyle yargı gerçekten bağımsız ve tarafsız oluyor mu? Olmuyor. Neden? Çünkü bir siyasî partinin genel başkanı hakim tayin ediyor. Yeni gelecek Anayasa değişikliğine göre; bir siyasî partinin genel başkanı hakim tayin ederse, Anayasa Mahkemesinin 15 üyesinden 12’sini tayin ederse, HSYK’nın 12 üyesinden 6’sını tayin ederse orada adalet olur mu ? O yargı bağımsız olur mu ?” diye konuştu.

‘Bu nasıl güçlü meclis ki, millÎ iradeyi bir kişi sahipleniyor’?

Anayasa değişikliğine göre Cumhurbaşkanının bir siyasî partinin genel başkanı olabileceğini hatırlatan Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü; Bir Cumhurbaşkanı bağımsız olduğunda hakim tayin edebilir. Ona itiraz etmeyiz. Bütün siyasi partilere eşit mesafededir. 80 Milyonu temsil ediyor. Ama aynı zamanda bir partinin genel başkanı olursa bu doğru değildir. ‘Güçlü meclis olacak’ deniyor. İstanbul’u geziyorsunuz, bütün billboardlar donanmış vaziyette. Hangi parayla donanmış ben de bilmiyorum? Ne deniyor? ‘Meclis güçlü olacak’. Ben size bir soru sorayım. Gerçekten elinizi vicdanınıza koyup bu soruyu düşünün. Bir meclisin yetkileri alındığı zaman güçlü olur mu Allah aşkına? Çocuk kandırır gibi. 550 vekil de fazla makulü 450’dir. Bir kişiye yetki veriyoruz. Arzu ettiği zaman TBMM’yi feshedip, kendisiyle beraber seçime götürebiliyor. Bu nasıl güçlü meclis ki, millî iradeyi bir kişi sahipleniyor. Ve o bir kişi, millî iradeyi feshedebiliyor. ‘Cumhurbaşkanının fesih yetkisi yok’ deniyor. Muhtarların görev süresi dolmadan bir kişi kalkıp, ‘muhtar seçimlerini yeniliyorum’ dediği zaman muhtarlığın görev süresini fesih etmiyor muyuz?