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21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Koray Aydın'dan ittifak açıklaması: Temel ilkeler konusunda mutabakat sağladık

21 Kasım 2018, Çarşamba 18:39
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, CHP ile yürüttükleri yerel seçim ittifak çalışmalarına ilişkin, "Temel ilkelerin belirlenmesi konusunda bir mutabakat sağladık. Mutabakat üzerinden önümüzdeki döneme ait bir yol haritası oluşturduk." dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Bülent Tezcan, iki partinin yerel seçimde yapacağı ittifaka ilişkin ikinci görüşmelerini gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Aydın, İYİ Parti Genel Merkezine gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Görüşmeye ilişkin neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Aydın, "Sık sık bir araya geleceğiz. Bugün görüşmemizi tamamladık. Temel ilkelerin belirlenmesi konusunda bir mutabakat sağladık. Bu sağlanan mutabakat üzerinden önümüzdeki döneme ait bir yol haritası oluşturduk." diye konuştu.

Türkiye'nin büyükşehirlerinde dikey yapılaşma ile büyük bir talan ekonomisinin kurulduğunu savunan Aydın, bu talanın ortadan kaldırılması için yapılacak iş birliğini, gerçek bir vatanseverlik olarak gördüklerini söyledi.

"(İstanbul'dan özür dileriz, dikey yapılaşmaya mahkum ettik) diyenler bugün İstanbul'a talip, 'Ankara parsel parsel satıldı' diyenler bugün Ankara'ya talip." diyen Aydın, parti merkezli bir bakış açılarının bulunmadığını, yıllardır devam eden bu durumun sonlandırılması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatan Aydın, İYİ Parti'nin Türkiye'nin zorluklarını aşmada diyaloğa ve hoşgörüye dayalı bir anlaşma zemini aramasının bu partilere iyi geldiğini ifade etti.

"Görüşmeleri en kısa sürede sonlandıracağız"

"CHP ile İYİ Parti arasında nelerde mutabakat sağlandı?" sorusuna Aydın, "Aşağı yukarı alanı çizdik büyükşehirlerde. Şimdi onun içini dolduracağız. Bir isim konusuna kesinlikle girmedik. Alanı tarif edersek içini doldururuz, o kolay." cevabını verdi.

"Görüşmelerin 15 gün içerisinde sonlandırılacağı doğru mu?" sorusu üzerine Aydın, "Gün vermek doğru olur mu bilmiyorum ama en kısa sürede yapmanın gayreti içerisindeyiz." karşılığını verdi.

"Ankara ve İstanbul'u CHP-İYİ Parti ittifakı mı alacak?" sorusunu Aydın, "Öyle bir şey yok. Taksimat görüşmemiz yok ama artık o aşamaya geldik diyebilirim." diye yanıtladı.

AA

Etiketler: İyi Parti, Chp, Koray aydın
Okunma Sayısı: 197
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