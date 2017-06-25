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25 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Koray Aydın: Parti kurmamız gerekirse kuracağız

25 Haziran 2017, Pazar 14:48
​Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak MHP Genel Başkanlığı'na aday olan Koray Aydın, “Bir süre daha olan biteni gözlemleyeceğiz, istişarede bulunacağız ve yeni bir parti kurmamız gerekirse, kuracağız. Şu anda beklemedeyiz” diye konuştu.

MHP’den ihraç edilen Ali Sağır’ın iftarı için önceki akşam Trabzon’a gelen Koray Aydın, Kuzey Ekspres gazetesine konuştu. Aydın, şunları söyledi:

“41 ilde kongre yapmışlar. Büyük kongre delegelerinin çoğunluğu asker delege.  Asker delege ile yapılacak olan kongrenin sonucu şimdiden belli. Bir süre daha olan biteni gözlemleyeceğiz, istişarede bulunacağız ve yeni bir parti kurmamız gerekirse, kuracağız. Şu anda beklemedeyiz”

Koray Aydın, yeni parti iddialarını şöyle yanıtladı;

“Gelişmeleri takip ediyoruz. Yeni parti kurabiliriz de kurmayabiliriz de.  Kurma ihtimalimiz daha fazla. Meral hanımla ve birlikte hareket ettiğimiz arkadaşlarla görüşüyoruz. Burada gördüğüm ve sizin gördüğünüz tablo her yerde aynı. Partinin tabanı ve dinamikleri bizimle birlikte hareket ediyor. Yeni parti kurulması gerekirse kurarız. Beklemedeyiz.”

Türkiye’de siyasetin farklılaştığını belirten Aydın, “Referandumda gördük ki, partilerin genel merkezi farklı, tabanları farklı eylem içerisinde. Bizim partinin yüzde 90’a yakını hayır verdi. Ama genel merkez evetçiydi. İktidar partisi de çok fire verdi. Bizdeki ve diğer partilerdeki bu kırılma yeni bir parti ortaya çıkarır. Bekliyoruz” dedi.

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