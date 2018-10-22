Korku bacayı sarmış

AKP’de seçim korkusunun başladığını söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bir ‘bunlar giderse elimdekini kaybederim’ diyenler, ikincisi ise ‘bunların desteğini kaybedersem ben biterim’ diyenler. Ama şunu iyi bilin ki; bu ikisi de bir gün gidecek” ifadesini kullandı.

Saadet Partisi, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Milli Gazete’de yer alan habere göre, ‘Seçime Hazırlık’ toplantısında Karamollaoğlu şöyle konuştu: “Bu korku her taraflarını sarmış durumda. Seçmenin de büyük bir yüzdesi sorgulamaya başlamış durumda. Yanlışları direkt söyleyebilen bir kesim bu. Bu rahatsızlıkları ve sorgulamaları kendileri de görüyor. Ama milyonlarca insanı çok küçük meblağlarla kendilerine bağlı tutuyorlar. Korku bugün maalesef bacayı sarmış durumda. Ama korkunun ecele faydası yok. Bir ‘bunlar giderse elimdekini kaybederim’ diyenler, ikincisi ise ‘bunların desteğini kaybedersem ben biterim’ diyenler. Ama şunu iyi bilin ki; bu ikisi de bir gün gidecek.”

Hatalı politikalar ülkeyi uçuruma götürüyor

Saadet kadrolarının Türkiye’nin en iyi seçim kampanyasını yürütecek olan kadrolar olduğuna vurgu yapan Karamollaoğlu, “Bundan emin olun ki, bu seçimlerden en başarılı parti olarak çıkacağız. Bu seçimde en başarılı, en güçlü mücadeleyi de biz vereceğiz. Halkın sorunlarını, sıkıntılarını Saadet Partisi dışında giderebilecek bir parti yok” diye konuştu. Ülkenin, hatalı politikaları uygulayan yöneticiler nedeniyle adeta uçuruma götürüldüğünü söyleyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti; “Yapılan hatalar nedeni ile sadece ekonomide değil. Yönetimde, adalette ve ahlaki değerlerde büyük krizler ve erozyonlar yaşanıyor. Hatalarını görmeyip, kendilerine bunu söyleyenlere de hain yaftası ile karşılık veren bir zihniyet var olduğu sürece de bu krizlerin içinden çıkılmaz.”