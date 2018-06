Korku duvarını yıkacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz Maltepe’de yaptığımız mitingle bunu gerçekleştirdik. Şu an bir duvarın önündeyiz. Ülkede oluşturulan bu korku duvarınI biz 24 Haziran’da yıkacağız” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Liderler FOX’ta programının bu haftaki konuğu oldu. 24 Haziran seçimlerine değinen Kılıçdaroğlu, “Muharrem İnce iktidarın dengesini bozdu” açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu ayrıca, ihale yolsuzluklarından bahsederek, “İhale dünyasının beşli çetesi var. Bütün büyük ihaleler bu çeteye, 5 şirkete verilir. Hepsi de bildiğimiz isimler. Diğer müteahhitler buna ses çıkaramıyor çünkü hepsinin bir KHK’lık canı var. Bir kararnameyle mal varlığına el koyabilirler. Bazıları ‘lanet olsun’ deyip yurt dışında iş yapmaya başladı, Türkiye’den umudu kestiler” dedi.

Adaletsizlik çemberini kırmalıyız

CHP’nin sağa yöneldiği iddialarıyla ilgili de Kılıçdaroğlu, “Şu anda Türkiye öyle bir hale geldi ki, demokrasi, basın özgürlüğü, can güvenliği yok. Biz önce demokrasi, yargı özgürlüğü konusunda bir araya gelmeliyiz. Adalet yürüyüşünü de bu amaçla yaptık. Benim adaletle kişisel bir sorunum yok, ama ülkede bir çok kesimin sorunu var. Bizim bunlara dokunmamız lâzım. Adaletsizlik çemberini kırmalıyız. Bunu ben tek başıma yapacağım dersem bu inandırıcı olmaz, bunu hep birlikte yapacağız. Biz, demokrasi bu ülkeye gelsin diye her türlü çabayı gösterdik. Yan yana gelmeyen insanları yan yana getirdik. ‘Beraber ülkenin çıkarlarını koruyacağız’ dedik. Bu bir gecede olacak bir girişim değil. Biz Maltepe’de yaptığımız mitingle bunu gerçekleştirdik. Şu an bir duvarın önündeyiz. Ülkede oluşturulan bu korku duvarını biz 24 Haziran’da yıkacağız” ifadelerini kullandı.

PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ

MillÎ İttifak’ta yer alan adaylardan birinin cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda nasıl parlamenter sisteme dönüleceğiyle ilgili Kılıçdaroğlu, “Yapacağımız ilk iş darbe hukukunun bütün düzenlemelerini kaldırmak olacak. Bunlar bizim aynı düzeni kendi çerçevemizde oluşturacağımızı düşünüyor. Biz onu kabul etmiyoruz. Biz Batı tarzında bir demokrasiyi getireceğiz. Anayasa, seçim kanunu tamamını değiştireceğiz. Muharrem İnce, 5 seneyle seçilecek. 5 yıllık bir takvim düzenlemesi kadar doğal bir şey olamaz. Ayrıca İnce şunu da söyledi; ‘demokratik parlamenter sisteme geçiş için bir restorasyon sürecine ihtiyaç var ve bu tahmini 2 yıl sürecek.’ Bu son derece doğru bir şey. Anayasayı nasıl değiştireceğiz? Bir oldu-bittiyle olmaz. Biz herkesin katkıda bulunacağı bir yeni anayasa yapmak istiyoruz. Bu hiçbir vesayet olmadan yapılan Cumhuriyet tarihinin en iyi anayasası olacak. Onun için bir takvim açıklayacaktır Muharrem İnce” dedi