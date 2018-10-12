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12 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Krizi yok saymayın

12 Ekim 2018, Cuma 18:38
Saadet Partisi’nin İstanbul Milletvekili Dr. Cihangir İslam, Meclis kürsüsünden yaptığı ve ‘Saray’a karşıyız’ dediği konuşma ile gündemde. İslam, Meclis’te iktidar adına muhatap bulamadıklarını söyledi.

“AK Parti aklın ve mantığın zemini ile oynuyor” diyen Cihangir İslam, “Krizi hala inkar ediyorlar. Esnafa indir diyorlar, girdiler bir yere gelmiş. Nasıl indirsin? Esnafı boğarsanız bu sefer büyük işletmeler ve AVM’lere destek olacaksınız. Önce krizin varlığını kabul etmeliler. Bir konuşmamda söyledim, ‘siz bu krizi kabul edin, bu meclis size yardımcı olur’ dedim.

Ben hekim olarak da söylüyorum, hasta hastalığının farkında olmalı ve bunu kabul etmeli. Ondan sonra ancak ameliyat faslına geçebilirim. Hâlâ bizi Kanal İstanbul’la Osmangazi Köprüsü ile oyalıyorlar. Aklına gelmedi ki orada kaç tane işçi öldü. Ben bir cümle ile kürsüye çıktım, kaybettiğimiz üçüncü havalimanı işçileri için Allah’tan rahmet diledim. Gerçekten işimiz zor ama imkansız değil” ifadesini kullandı.

Bu 10 yılda bir yapılan tasfiye işlemidir

RS FM’de yayınlanan Fotoğrafın Tamamı programında Ahu Özyurt’un sorularını cevaplayan Cihangir İslam, KHK mağduru 10 milletvekili olarak Meclis’te neredeyse bir ihtisas komisyonuna dönüştüklerini söyledi. “140 bine yakın insan işini kaybetti, 20 bine yakın kişi cezaevinde. Hukukun ihlal edildiği bir infaz durumu da var. Bundan nasıl çıkılır? Zaman zaman itiraz alıyorum KHK’lılardan, ‘bir af yasası’ deyince. Ki haklılar, ben de aynı şekilde ‘suçumu’ bile öğrenmeden ihraç edildim” dedi. Cihangir İslam icranın bu meseleye çözüm üretmesi gerektiğini belirtirken, “Aftan ziyade suçu olmayanlar için bir ‘Yok Say’ yasası gibi bir şeyle geri döndürülmesi ve bir an önce kaldığımız yerden bu yolculuğa devam etmemiz gerek. Yoksa bu devlete de çok büyük tazminatlar olarak geri gelecek. Tamamen 10 yılda bir yapılan tasfiye işlemidir bu. Devlet sözleşmede taraflardan biridir, ben de yıllarca devletin kurallarına uyarak çalıştım. Devlet ilk önce kendi koyduğu kurala uymak zorundadır” diye konuştu.

 

 

Haber Merkezi

Etiketler: Cihangir İslam, meclis, saray, iktidar
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