Krizle gelip, kriz getirdiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Türkiye’nin danışmanlık hizmeti alınması için anlaştığı McKinsey ile ilgili 10 soru yöneltti.

Kılıçdaroğlu, “Size Türkiye’de liderlik yapacak olan McKinsey’e bu işi ihaleyle mi yoksa tavsiye üzerine mi verdiniz? Bu anlaşmanın kapsamı süreleri nedir?” diye sorarak, “Koskoca Türkiye Cumhuriyeti ve 16 bakanlığı bir Amerikan şirketine denetletiyorsanız sizin sarayda da yeriniz yoktur” ifadesini kullandı. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın Kudüs’ün İsrail’in başşehri olarak kabul edilmesinin ardından söylediği “Bunun hesabını soracağız” sözlerini hatırlatarak, “Kudüs başkent ilân edilince Erdoğan ‘bunun hesabını soracağız’ dedi. Bir süre geçti, ne oldu? Gitti, Birleşmiş Milletler’de konuştu. Filistin ile ilgili tek kelime etti mi?” ifadesini kullandı. Türkiye’nin henüz ekonomik krizin başında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Daha henüz mutfaklara esnafa tam yansımış değil. Sorun nedir? 2001’de bir ekonomik krizden sonra iktidar oldular. 16 yılın sonunda Türkiye yeniden bir ekonomik krizle karşı karşıya. Ekonomik krizin sebepleri Türkiye’nin yönetilmemesi. Türkiye savruluyor yönetilmiyor’’ diye konuştu.

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