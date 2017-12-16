AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'yi hesaba katmadan bu bölgede hiç kimse plan proje yapmasın. Hiç kimse bölgemizde kafasına göre iş tutamaz. Hiç kimse 2 milyarlık İslam dünyasına rağmen 'Ben yaptım oldu' anlayışıyla hareket edemez. Bütün uluslararası platformlarda Filistin'e, Kudüs'e sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Yıldırım, "Bugün Kudüs Başkonsolosluğu olarak faaliyet gösteren misyonumuz, fiiliyatta Filistin devleti nezdindeki büyükelçi olarak görev yapmaktadır." dedi. Başbakan Yıldırım, "Kudüs'te ikamet eden büyükelçimiz Filistin nezdindeki büyükelçimizdir. Bizden başka Kudüs'te büyükelçilik seviyesinde Filistin için bir misyon açan yoktur. Olay bu kadar net. İsrail, ister bunu kabul etsin ister etmesin bu gerçek değişmez, bizim kararımız değişmez." dedi. AA

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