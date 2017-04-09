MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, “Kul hakkına ortak olmayacağız. Kul hakkı alanlardan hesap sormak için 16 Nisan’da ‘hayır’ diyeceğiz” dedi.

Referandumda 'hayır' kampanyasını Malatya'da sürdüren Meral Akşener, bir oteldeki toplantıda konuştu. Referanduma sunulan anayasa değişikliğindeki 18 madde içinde ülkenin hayrına tek bir maddenin olmadığını belirten Akşener, Şunları söyledi:

"Ama bu 18 maddenin içinde seçilecek kişinin ‘savaş’ ilan edebileceği bir yetkinin o kişiye verildiği bir madde var. Sayın Cumhurbaşkanı ‘ben ne aldatıldım, ne aldattım’ diyor. ‘Oslo’dan haberim yoktu’ dedin, demek ki aldatılmışsın. ‘Dolmabahçe’den haberim yoktu’ dedin demek ki aldatılmışsın. Çıktın 2005’te Diyarbakır’da ‘Kürt sorunu vardır, çözümü benim meselemdir’ açılım süreci başlattın, sonra açılımı saçılım haline getirdin, ‘beni kandırdılar’ dedin. ‘Esad kardeşimizdi’ Esed oldu. Cümbür cemaat Suriye’ye girildi. Suriye’den 3.5 milyon mülteci geldi ve Türkiye’nin her tarafına yayıldı. Şu anda internet üzerinden Suriye vatandaşlığına geçmek için Türk gençlerinin en büyük gayreti gösterdiğini biliyor musunuz? Çünkü üniversiteye imtihansız giriyorlar. Çünkü burslar onlara, herhangi bir soru sorulmadan veriliyor. İşe girme imkanları var. Sizin evlatlarınız, belki sizin haberiniz yok internet üzerinden 'Suriye vatandaşlığını alsak, Türkiye’de bize hangi faydaları getirir' diye araştırıyorlar. Müracaatları var. ‘Aldatılmadık’ diyorsunuz ama aldatılmışsınız. Aldatılma hikayesi çok uzun, 200 sayfalık kitap olur. En güzel ders 16 Nisan’da hayır ile olacak.”

Akşener, hayır oyu verenlere terörist denildiğini hatırlatarak, "Bize ‘terörist’ diyorsunuz. ‘Hayır’ tercihinde bulunan herkese ‘terörist’ diyorsunuz, en büyük kul hakkı budur. Bize ‘FETÖ’cü, hain’ diyorsunuz. Siz önce sağınıza, solunuza bakacaksınız sonra aynaya bakacaksınız orada teröristi, haini göreceksiniz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakan iken 2010 referandumunda ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu’nun idama giderek yazdığı mektubu ağlayarak okuduğunu hatırlatan Meral Akşener, "Sonra bize de dediniz ki ’12 Eylül ile hesaplaşmak istemiyorsunuz.’ Pensilvanya’daki zat da ‘bütün ölüleri kaldırın getirin ‘evet’ oyu kullanılsın’ dedi. Referandum bitti, o andan itibaren biz ırkçı, faşist, kafatasçı olduk. O gün bizi, bu milleti, kadınları kandırdınız, erkekleri aldattınız" dedi.

Meral Akşener, kendisine hakaret edildiğini, tutuklandığı söylentilerinin çıkarıldığını anlattığı konuşmasında, "Ben bir fakir kadınım, benim partim yok attılar biliyorsunuz. Kendi kendime geziyorum. Allah razı olsun siz beni destekliyorsunuz. Açık, net ‘hayır’ diyerek geziyorum. O kadar ıstırap, o kadar hakarete uğradım ki gün aşırı diyorlar ki ‘Meral hanım tutuklandı’ Sebep ne, bir avukata ‘merhaba’ demişim. Buyurun gelin ama kendi seçtiği dört yaveri FETÖ’cü çıkanlar da yargılanırsa buradayım" diye konuştu.