Kurdaki dalgalanmanın kaynağını biliyoruz

AKP Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen AKP İzmir Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye” sloganıyla yola devam ettiklerini belirtti.

Yıldırım, şöyle devam etti: “Dünyada örneği çok az görülen bir başarı öyküsünü hep birlikte yazdık. Hem halkımızın güvenini kazandık hem de ülkede ekonomik, siyasî istikrarı sağlayarak bu başarılara ulaştık. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Sorunlarımızı torunlara havale etmedik. Aziz milletimize tutamayacağımız hiçbir sözü vermedik, verdiğimiz sözlerin hepsini de yerine getirdik. Sizlere karşı, vatandaşlarımıza karşı sorumlu olduğumuz İzmirlilere karşı her zaman dürüst ve samimi olduk. Bugünlerde Türkiye ekonomisi üzerinde ne yazık ki bazı dedikodular, yalan yanlış hesaplarla iddialarla vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Şunu herkes bilsin ki 2008’de 2009’da başlayan küresel kriz nasıl Türkiye’yi teğet geçtiyse bugünlerde ABD’de meydana gelen olayların bizim ekonomimizi de etkilediği malûm ancak ekonomimiz sağlam temeller üzerindedir. Dolayısıyla bu krizler bizim alışık olduğumuz krizlerdir. Kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi birtakım manipülasyonların sonucudur. Kaynağını, nereden geldiğini de biliyoruz, ama ne yaparsa yapsınlar hangi oyunun içine girerse girsinler, içerideki işbirlikçilerine de söylüyorum, başaramayacaksınız, geçmişte de başaramadınız şimdi de başaramayacaksınız.”