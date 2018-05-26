"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Kurdaki dalgalanmanın kaynağını biliyoruz

26 Mayıs 2018, Cumartesi 17:59
AKP Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen AKP İzmir Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye” sloganıyla yola devam ettiklerini belirtti.

Yıldırım, şöyle devam etti: “Dünyada örneği çok az görülen bir başarı öyküsünü hep birlikte yazdık. Hem halkımızın güvenini kazandık hem de ülkede ekonomik, siyasî istikrarı sağlayarak bu başarılara ulaştık. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Sorunlarımızı torunlara havale etmedik. Aziz milletimize tutamayacağımız hiçbir sözü vermedik, verdiğimiz sözlerin hepsini de yerine getirdik. Sizlere karşı, vatandaşlarımıza karşı sorumlu olduğumuz İzmirlilere karşı her zaman dürüst ve samimi olduk. Bugünlerde Türkiye ekonomisi üzerinde ne yazık ki bazı dedikodular, yalan yanlış hesaplarla iddialarla vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Şunu herkes bilsin ki 2008’de 2009’da başlayan küresel kriz nasıl Türkiye’yi teğet geçtiyse bugünlerde ABD’de meydana gelen olayların bizim ekonomimizi de etkilediği malûm ancak ekonomimiz sağlam temeller üzerindedir. Dolayısıyla bu krizler bizim alışık olduğumuz krizlerdir. Kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi birtakım manipülasyonların sonucudur. Kaynağını, nereden geldiğini de biliyoruz, ama ne yaparsa yapsınlar hangi oyunun içine girerse girsinler, içerideki işbirlikçilerine de söylüyorum, başaramayacaksınız, geçmişte de başaramadınız şimdi de başaramayacaksınız.”

Etiketler: binali yıldırım, akp
Okunma Sayısı: 784
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • erol kilic

    28.5.2018 10:15:11

    Orda burda dışarda düşman aramaya gerek yok.Uretmezssen borç parayı israf edersen sonuç bu olur....

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Tarihi görüşmenin günü netleşti

Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

Ne kadar demokrasi, o kadar para

Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

Minaresi tahtadan...

Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

‘Adalet yoksa zulüm vardır’

Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

'10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

559. maçına çıkan Türkiye'nin rakibi Tunus

''Bence Trump, yanlış düşünüyor''

Aksa'ya giden zorlu 'namaz' yolculuğu...

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
Kâzım GÜLEÇYÜZ

2002’nin 2018 izdüşümü
M. Latif SALİHOĞLU

‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
Genel

Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
Genel

Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
Serdar Ahlatcı

Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
Cevher İLHAN

“ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
Faruk ÇAKIR

Ekmek yok, silâh verelim!
Süleyman KÖSMENE

Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
İbrahim ERSOYLU

Diyanet, cemaat ve tarikatlar

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.