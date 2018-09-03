Kurtulmuş: Af, bizim için değerlendirme dışı olan bir konu

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MHP’nin seçim vaatleri arasında yer alan ‘af’a ilişkin olarak, “MYK’da gündeme geldi. Şu anda AK Parti’nin, hükümet partisinin gündeminde af konusu yoktur. Dolayısıyla bizim için değerlendirme dışı olan bir konudur” dedi.

Milliyet’ten Abdullah Karakuş’a konuşan Kurtulmuş, “Avrupa’dan destekler geliyor, AB ile ilişkiler gelişecek mi?” sorusuna ise, “Vize serbestisi konusunda birçok adım atmamıza rağmen AB, özellikle o günlerdeki seçimler esnasında yükselen aşırı ırkçılık dolayısıyla Türkiye’nin yerini, rolünü görmezden geldi. Ortada somut iki şey var: Kaçak göçmenler meselesiyle mücadele, vize serbestisi. Bunun üzerinden AB ile ilişkilerimiz bir şekilde yeniden güçlendirilebilir. Özellikle ABD yönetiminin ülkemize yönelik yanlış ve haksız karar ve tutumları karşısında İngiltere’nin, Almanya’nın, Fransa’nın ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin resmi düzeyde vermiş oldukları destekleri de anlamlı ve önemli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum” cevabını verdi.

Okunma Sayısı: 214

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.