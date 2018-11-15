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15 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Kurtulmuş: Emri kim verdi, niye verdi?

15 Kasım 2018, Perşembe 20:39
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Birkaç kişiye idam cezası verdik, bunun üstünü örtelim' denilecek bir durum değildir. Emri kim verdi, niye verdi? Bunların hepsinin ortaya çıkartılması lazım." dedi.

Kaşıkçı cinayeti

Kurtulmuş, Kaşıkçı cinayeti soruşturmasına dair Suudi Arabistan Başsavcılığından yapılan açıklamaya ilişkin ise şunları kaydetti:

"Öyle anlaşılıyor ki ismi bu olaya bulaşmış kişilerden bir kısmı suçlu bulunarak bu meselenin üstü bir şekilde örtülüp kapatılmaya gayret ediliyor. Dışişleri Bakanı şunu da açıklamış; bu büyük bir cinayettir, vahim bir hatadır. Bundan siyasi bir sonuç çıkarılmasın. Evet siyasi bir sonuç çıkarılmasın ama hiçbir siyasi de bu cinayetin arkasında kim varsa, talimatı kim verdiyse oraya gelen Adli Tıp Başkan Yardımcısı ya da falanca, elini kolunu sallayarak başka bir ülkedeki infaz kararını tek başına verebilecek konumda değildir. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu böyle olmaz."

Kaşıkçı cinayeti soruşturmasının uluslararası boyut kazandığını bildiklerini ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olay yeri İstanbul olduğu için yargılamanın İstanbul’da yapılması teklifini Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından en üst perdeden dile getirdik. Dolayısıyla sadece 'Birkaç kişiye idam cezası verdik, tamam bunun üstünü örtelim' denilecek bir durum değildir. Dolayısıyla emri kim verdi, niye verdi, bunların hepsinin ortaya çıkartılması lazım.

Tüyler ürpertici, korkunç bir durumdur. Vahim bir hadisedir. Dünyanın tanıdığı birisi dünyanın en büyük metropollerinden birisinde, diplomatik korunma alanı içerisinde Suudi Arabistan’ın toprak parçası sayılan bir yere, başkonsolosluğa giriyor ve buharlaşıyor. Yaptılarsa ceset nerede? Bu, insanlığın vicdanını sızlatan son derece vahim bir olaydır. Birkaç kişinin üstüne bu işi yıkmakla öyle görünüyor ki bu derin yara kapanmayacaktır. Adaletin sonuna kadar ortaya çıkartılması bütün sorumluların yargılamaya çıkarılması gerekir. Türkiye olarak bunu uluslararası topluma karşı bir sorumluluğu olduğu gibi hiç kuşkusuz Suudi Arabistan’ın da uluslararası camiaya bir sorumluluğu var."

Kurtulmuş daha sonra kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

AA

Etiketler: kurtulmuş, kaşıkçı
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