"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Kurtulmuş: Erdoğan'ın gölgesinde siyaset yapanların topluma vereceği bir şey yok

05 Kasım 2018, Pazartesi 18:15
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Partinin üstüne basarak veya Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmasının gölgesinde siyaset yapmak isteyenlerin topluma vereceği bir şey yok. İstiyoruz ki her adayımız kabiliyetli, birikimli, liyakatli, mütevazı insanlar olsunlar. Mütevazı insanlarla, gayretli ve adaletli insanlarla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'de bulunan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret etti. Daha sonra, Topuzluhan tesislerinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Kurtulmuş, burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Partimize getirisinin olmasına özel bir gayret göstereceğiz"

Gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimler için aday belirleme sürecinde hassas davranılacağını dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Mart ayında yerel seçim var. Bu seçim, hiç şüphesiz en iyi belediye başkan adaylarını çıkararak, en iyi belediye meclis üyesi adaylarımızı çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Şunu çok açık söyleyeyim; artık adaylarımızın kendi güçlerinin olmasına, toplumsal karşılıklarının ve partimize getirisinin olmasına özel bir gayret göstereceğiz. Partinin üstüne basarak veya Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmasının gölgesinde siyaset yapmak isteyenlerin topluma vereceği bir şey yok. İstiyoruz ki her adayımız kabiliyetli, birikimli, liyakatli, mütevazı insanlar olsunlar. Mütevazı insanlarla, gayretli ve adaletli insanlarla yolumuza devam edeceğiz."

Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların bertaraf edildiğini belirten Kurtulmuş, dövizdeki gerilemenin devam ettiğini söyledi.

Kurtulmuş, ülke ekonomisinin daha güçlü hale geleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"24 Haziran seçimlerinin hemen ardından yani Cumhurbaşkanlığı yönetim modeline geçilmesinin arkasından hiçbir gerekçesi yokken döviz 7 liraya kadar çıktı. Piyasaları allak bullak etmek ve Türkiye ekonomisini durdurmak istediler. Türkiye'deki fabrikaların iş yapamaz, üretemez hale gelmesini istediler. Milletimizin dirayetli duruşu ile Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla azgın dalgaları geçtik. Şimdi döviz indi, Türkiye üretim gücünü kaybetmeyecek, daha güçlü olarak yoluna devam edecek."

AA

Etiketler: Kurtulmuş, Nevşehir, yerel seçim
Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kurtulmuş: Erdoğan'ın gölgesinde siyaset yapanların topluma vereceği bir şey yok

    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran yaptırımlarından muaf olan ülkeleri açıkladı

    İstanbul'daki barajlar 2018'de ilk defa yüzde 50'nin altını gördü

    Yılmaz: ABD Ortadoğu'ya İsrail'in gözüyle bakıyor

    Avrupa Birliği: ABD'nin İran yaptırımlarını onaylamıyoruz
    📷

    Tefekkürlük fotoğraflar Yalova'dan

    Galatasaray'ın Alman takımları ile 30. randevusu

    ''ABD'ye öğreteceğiz''

    İsrail'den Trump'a bir teşekkür daha

    Ulaştırma Bakanı Turhan'dan adil kullanım kotası müjdesi

    Pazar atıklarını kullanıyor: 8 milyon solucanla aylık 10 ton gübre üretiyor

    Tac Mahal'de tepki çeken namaz yasağı

    Fuat Oktay: Topraklarımızda işlenen cinayetin emrini kim vermiştir?

    ABD'nin İran yaptırımları başladı

    "Babamızın cesedi bize verilmeden, ailemiz yas tutamaz ve bu konuyu kapatamaz''

    Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı

    Enflasyon yüzde 25,24'e yükseldi

    Kupayı gözyaşları içinde kaldırdılar

    Galatasaray Schalke 04'e konuk olacak

    Dünya herkesin... Avrupa'da vicdanın sesi

    En Çok Okunanlar

    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Dolar daha düşer mi?
    Genel

    Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan neden zalim ve cahil oluyor?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bir Gündüzalp daha göçtü
    Ali FERŞADOĞLU

    Harf inkılâbının sebebi ne idi?
    Genel

    Hollanda'da tehlikeli provokasyon
    Genel

    Pazar atıklarını kullanıyor: 8 milyon solucanla aylık 10 ton gübre üretiyor
    Risale-i Nur'dan

    İki dünya saadetinin temel taşı
    Yeni Asya'dan Size

    Temsilciler toplantısının ardından

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.