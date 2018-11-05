Kurtulmuş: Erdoğan'ın gölgesinde siyaset yapanların topluma vereceği bir şey yok

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Partinin üstüne basarak veya Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmasının gölgesinde siyaset yapmak isteyenlerin topluma vereceği bir şey yok. İstiyoruz ki her adayımız kabiliyetli, birikimli, liyakatli, mütevazı insanlar olsunlar. Mütevazı insanlarla, gayretli ve adaletli insanlarla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'de bulunan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret etti. Daha sonra, Topuzluhan tesislerinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Kurtulmuş, burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Partimize getirisinin olmasına özel bir gayret göstereceğiz"

Gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimler için aday belirleme sürecinde hassas davranılacağını dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Mart ayında yerel seçim var. Bu seçim, hiç şüphesiz en iyi belediye başkan adaylarını çıkararak, en iyi belediye meclis üyesi adaylarımızı çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Şunu çok açık söyleyeyim; artık adaylarımızın kendi güçlerinin olmasına, toplumsal karşılıklarının ve partimize getirisinin olmasına özel bir gayret göstereceğiz. Partinin üstüne basarak veya Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmasının gölgesinde siyaset yapmak isteyenlerin topluma vereceği bir şey yok. İstiyoruz ki her adayımız kabiliyetli, birikimli, liyakatli, mütevazı insanlar olsunlar. Mütevazı insanlarla, gayretli ve adaletli insanlarla yolumuza devam edeceğiz."

Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların bertaraf edildiğini belirten Kurtulmuş, dövizdeki gerilemenin devam ettiğini söyledi.

Kurtulmuş, ülke ekonomisinin daha güçlü hale geleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"24 Haziran seçimlerinin hemen ardından yani Cumhurbaşkanlığı yönetim modeline geçilmesinin arkasından hiçbir gerekçesi yokken döviz 7 liraya kadar çıktı. Piyasaları allak bullak etmek ve Türkiye ekonomisini durdurmak istediler. Türkiye'deki fabrikaların iş yapamaz, üretemez hale gelmesini istediler. Milletimizin dirayetli duruşu ile Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla azgın dalgaları geçtik. Şimdi döviz indi, Türkiye üretim gücünü kaybetmeyecek, daha güçlü olarak yoluna devam edecek."